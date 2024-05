Chiqui Aguayo asegura que se “midió” al enfrentar a Kaminski en PH: “No dije nada en realidad...”

“Me medí, cómo no me iba a medir”, fue parte de lo que la comediante Chiqui Aguayo le dijo a sus seguidores de Instagram, a través de una serie de preguntas que fue respondiendo en sus historias, al ser consultada sobre el comentado frente a frente que tuvo con Francisco Kaminski en el programa “Podemos Hablar” de Chilevisión, donde el animador contó su versión tras el polémico quiebre de su matrimonio con Carla Jara.

En dicho programa, Aguayo fue consultada sobre lo que opinaba y no tuvo pelos en la lengua para enfrentar a Kaminski y decirle en su cara que “uno escucha a la Carla (Jara) y también uno empatiza, claramente. Hasta cuándo las mujeres somos las locas celosas y los hombres son personas intachables”.

En ese momento se dio un intercambio de opiniones entre ella y Kaminski, que minutos antes había contado su versión de lo ocurrido con Carla Jara y su nueva relación con Camila Andrade.

En ese contexto, Chiqui Aguayo señaló que “me han preguntado mucho por lo de PH y bueno, voy a responder algunas cosas y si po, me medí, cómo no me iba a medir”, partió diciendo ante la pregunta en su Instagram.

Luego agregó que nunca pensó que iba a poder interactuar u opinar sobre lo que dijera Kaminski, debido al formato del programa. “Pensé que en el formato de PH no íbamos a interactuar po, viste que cada uno cuenta su historia y después caché que uno podía opinar y ahí dije... no dije nada en realidad, dije lo que pensaba, pero me medí, por supuesto que me medí, estamos en la tele”, señaló.

Finalmente, contestó una pregunta que le envió su amiga Alison Mandel, quien hizo alusión a una serie de TV y una frase que se convirtió en meme, indicándole “Chiqui, sal de ahí esa no es tu familia”, explicando -siempre en tono de broma- por qué fue a PH.

“Debo decir que la Alison (Mandel) me dijo, ‘pa qué vai a ir’ y yo dije ‘amiga, si no voy a hablar nada porque no tengo por qué interactuar yo’ y finalmente, bueno, igual fue divertido, porque yo pedía que me pasaran cabritas y no me quisieron dar, no me quisieron pasar”, puntualizó la comediante.