“Una completa heroína”: Mujer lanza completo a hombre que trataba mal a garzones en local de Viña

Un llamativo registro se ha viralizado redes sociales durante la mañana de este martes, en el cual se aprecia que una mujer lanza un completo a un sujeto, en reprimenda por tratar mal a los garzones de la fuente de soda donde se encontraban, en Viña del Mar.

PUBLICIDAD

De acuerdo a la protagonista de la acción, todo sucedió debido a que “trató mal al garzón todo el rato, se le dijo de buena manera (de estar tranquilo), que dejara de pegarse el show y empezó a tratarme mal a mí porque le pedí que se callara, que queríamos comer tranquilos”.

Recomendados

A continuación, esta comensal no soportó más los malos modales del hombre, por lo que, “cuando empezó a insultarme, me paré y le tiré el completo. La gente que dice que él no dijo nada, (pero) me amenazó de que me iba a pegar”, según consigna el portal digital Valparaíso Informa.

Finalmente, la mujer dejó en claro que “no, no me dieron otro completo ni pedí dos. Era un completo gigante partido por la mitad”.

Cibernautas aplauden a “heroína” del completo

Como es habitual en estos casos, los cibernautas aprovecharon de expresar su sentir frente a esta situación, muchos apoyando a la señora por defender a los mozos del lugar ante la insolencia del hombre, en tanto que otros también hicieron gala del ingenio y “chipeza” chilenos para aderezar con alguna broma.

“Una COMPLETA heroína”, “Justicia popular chilena”, “Finalmente: el completo imbécil”, “Diganle a esa señora que la invito a un completo y un tecito”, “Si Homero fue el hombre-pie, ella puede ser la completo-woman”, “Tkm heroína sin capa y sin completo”, “Esa mujer merece otro completo gratis”, “Hiciste justicia con un arma noble”, “Que gran heroína la ‘Capitana Completo’”, “Ayer pasé por tu casa... y me tiraste un completo!!”, son sólo algunos de los comentarios.