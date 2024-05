¿Suenan campanas de boda?: Cony Capelli enseña en video anillo que le regaló su novio

Luego de finalizado el reality “Gran Hermano”, Cony Capelli pudo apreciar la real dimensión de su fama y popularidad, la cual fue subiendo como espuma desde que entró el encierro. Siendo ahora una figura del espectáculo, su situación sentimental es de amplio interés para sus fans y público en general.

PUBLICIDAD

Es por ello que este miércoles sorprendió al enseñar el anillo que le regaló su pareja, Luis Miguel Castro, en un video publicado en su cuenta de Instagram.

Recomendados

El registro consiste en la clásica dinámica del ping-pong, en la cual una persona hace preguntas breves para obtener respuestas rápidas, y luego repetir la secuencia.

“Situación sentimental actual”, resultó el primer tópico planteado en el clip de video.

“¿Te cuento o no te cuento? Esto es una infidencia... Estoy en una relación, pero me regalaron una ilusión”, comentó la bailarina, mientras levantava su mano izquierda para enseñar la joya.

Una ilusión es el anillo que portan dos enamorados desde el momento que deciden formalizar la relación, sin necesariamente comprometerse en matrimonio.

En general se trata de argollas delgadas, de oro o plata, y se ocupan, tanto el hombre como la mujer, en el dedo anular de la mano izquierda.

El origen del ingreso de Cony Capelli a “Gran Hermano”

Cabe señalar que Cony Capelli, a inicios de marzo, relató el origen de su ingreso al reality de Chilevisión, el cual significó su ingreso al mundo de la fama. Contrario a lo que probablemente muchos pensaban, la joven no buscaba esta vida que ahora disfruta: se encontraba ad portas a ingresar a la universidad a la carrera de Psicología, siendo una completa desconocida en el medio farandulero.

No obstante, recibió el llamado de Suro Solar, quien es hoy su manager. “Y me llama y me dice ‘hola, tu no me conoces, nos hemos visto por ahí. ¿Has pensado alguna vez en entrar a un reality?’. Y yo le digo ‘no’, y me dice ‘pero yo creo que lo harías increíble’. Y yo le digo ‘mm no se, la verdad es que nunca lo había pensado’, y me dice ‘mira por qué no lo intentamos y vemos como nos va’”, relató la bailarina de ballet.

La historia que vino después es conocida. Constanza lo pensó un poco y se embarcó en la aventura. Terminó siendo ganadora de “Gran Hermano” y hoy es figura del espectáculo chileno.