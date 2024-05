Andrea Marocchino envía un tierno mensaje de cumpleaños a Pancha Merino: “Amore mío”

En un gesto cargado de amor y complicidad, Andrea Marocchino decidió celebrar el cumpleaños de su pareja, Pancha Merino, dedicándole un dulce mensaje en las redes sociales.

La relación entre el empresario italiano y la talentosa actriz chilena ha florecido durante más de cuatro años, y recientemente dieron un paso importante al decidir compartir un hogar juntos.

Para conmemorar este día especial, Marocchino recurrió a su cuenta personal de Instagram, donde compartió una antigua fotografía de ambos, acompañada de un texto profundamente emotivo.

“Muy feliz cumple amore mío. Te amo con todo mi corazón. Gracias por ser como eres. Ti amo”, expresó Marocchino bajo la tierna imagen.

La publicación no tardó en recibir una avalancha de buenos deseos y saludos hacia Merino por parte de sus seguidores en las redes sociales. Mensajes como “Feliz cumpleaños Francisca”, “Hermosa pareja”, “Bella Pancha”, entre otros, inundaron los comentarios, reflejando el cariño y la admiración que despiertan en el público.

La historia de amor entre Andrea Marocchino y Pancha Merino comenzó en un evento de la Fórmula E en 2019, donde Merino le prestó un gorro al empresario. Sin embargo, fue en el Festival de Viña del Mar donde su romance realmente despegó.

“De repente entra Andrea, y yo te juro que lo miré y como que me miró. Él siempre me dice que esa vez, cuando me vio ahí, él entendió que él me gustaba y yo entendí que yo le gustaba. Y ahí empezamos a salir”, reveló Merino en una entrevista previa.

El gesto de Marocchino no solo celebra un año más de vida de su amada, sino que también refleja la solidez y el amor que han construido juntos a lo largo de su relación.