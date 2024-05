“Está dando la pelea”: Polo Ramírez hace especial solicitud por salud de Francisco Aravena, expareja de Mariana Derderián que está en coma inducido

Impacto causó el incendio que durante la madrugada de este miércoles 8 de mayo terminó con la vida del hijo de seis años de la actriz Mariana Derderián, y que mantiene en coma inducido al padre del niño, el periodista y expareja de Derderián, Francisco Aravena, luego que éste intentara salvar al menor de las llamas que afectaban la vivienda ubicada en Vitacura.

PUBLICIDAD

Así, tras el hecho, varias personalidades del espectáculo y los medios de comunicación han enviado sus mensajes de apoyo a Mariana Derderián, así como para la pronta recuperación de Francisco Aravena, que habría resultado con quemaduras en las vías respiratorias.

Recomendados

En ese contexto, durante las últimas horas, el periodista Polo Ramírez usó su cuenta en Instagram para referirse al hecho que afectó a su amigo y compañero en Radio Duna, aprovechando además de recordar que el hijo de Francisco Aravena y Mariana Derderián estuvo a inicios de semana en la emisora acompañando a su padre.

“El martes en la tarde estábamos al aire con Francisco Aravena en @radioduna cuando se cortó la luz y nos quedamos no sólo a oscuras sino también en silencio… unas pocas horas después nuestro querido amigo comenzaba a vivir la peor de las tragedias”, comenzó escribiendo Ramírez, en una publicación que acompañó con una fotografía de su amigo.

Una solicitud por Francisco Aravena

A esto agregó que “el lunes Pedrito estuvo de visita en la radio. Como cada vez que venía, se instaló en el computador junto a Richi, nuestro control, al otro lado del vidrio… Tierno y alegre, como siempre. Querido por todos. Y adorado por su papá”.

Luego en el mensaje añadió que “ustedes conocen el talento, la capacidad profesional, el sentido del humor y la inteligencia de Pancho. Él, además, es un gran amigo. Hoy está dando la pelea. Lo mejor que podemos hacer nosotros por él es seguir con nuestro trabajo, que es también una de las grandes pasiones de Pancho”.

Finalmente, Polo Ramírez cerró sus emotivas palabras puntualizando que “en esta labor sabemos que no sólo surgen afectos entre nosotros, compañeros de radio, sino también se establece una relación de cariño con todos ustedes, los que nos escuchan día a día. Sé que también quieren a Pancho, y por eso me atrevo a pedir la fuerza, la energía, los pensamientos y las oraciones de todos. No sólo para que recupere su salud, sino para que él, Mariana y Leticia puedan enfrentar el dolor más grande que se pueda imaginar. Estamos con ellos”.

Revisa aquí el mensaje de Polo Ramírez en Instagram: