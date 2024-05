“Ya no me interesa la opinión de otras personas”: Ariel Osses abrió debate tras subir fotografía sin polera

Ariel Osses expresa todos sus pensamientos con sus seguidores en redes sociales, sin embargo, en esta ocasión causó un intenso debate tras subir una fotografía posando sin polera.

Cabe recordar que durante el año 2023, el influencer se sometió a una operación de bypass gástrico, con la cual logró bajar 68 kilos, y decidió compartir todos los detalles de este proceso en diversas plataformas.

Ahora, mediante una publicación en su cuenta personal de Instagram, el exchico “Yingo” compartió una reflexión con respecto a su estado físico, asegurando que ahora estaba más seguro de sí mismo y que por eso sube este tipo de contenido.

“Quizás hace unos meses atrás no me hubiera sacado una foto sin polera, ahora lo hago y no porque cambio mi físico sino porque soy yo y ya no me interesa la opinión de otras personas”, comentó.

La reacción de los usuarios

Estas palabras encendieron los comentarios, puesto que algunos criticaron la postura del exparticipante del programa juvenil: “Pero no te importa la opinión ahora, porque estás flaco... Sigue siendo condicionante”; “Si el mundo fuera ciego ¿A cuántas personas impresionarías?, con sobrepeso o delgado tu autoestima debe ser siempre segura porque no hay belleza más genuina que la de una persona segura”.

En cambio, otros usuarios de la red social le lanzaron flores sobre su cambio y aseguraron que jamás debió tomar atención a los comentarios de las demás personas.

“¡Amo ver tus transformaciones! ¡Eres muy seco! Sin miedo al éxito, y eso es fundamental. Nadie tiene derecho a opinar sobre otros. Y lo más importante es que tú te aceptes y decidas por tu propio cuerpo miente te haga feliz”; “Lo mejor es creer en uno y punto”; “Súper! Mientras tú pienses lo mejor de ti está todo bien”; “Transformación increíble te felicito elfi”; escribieron los cibernautas.