“Es flaite jactarse y demostrar”: Nicole Moreno responde a seguidora que la criticó por mostrar sus artículos de lujo

Nicole Moreno, más conocida popularmente como Luli, está pasando por un mal momento en su vida y ahora, se le sumaron las críticas de sus seguidores por mostrar su vestimenta en redes sociales.

Cabe recordar que durante la jornada de este lunes, la exreina de Viña del Mar protagonizó un trágico accidente de tránsito que la dejó con lesiones.

“Me duele mucho el cuello, me duele la cabeza, ¿por qué se demoran tanto?”, repetía la rubia mientras era asistida por el hombre que trataba de calmarla. Asimismo, la influencer realizó un desahogo puesto que chocó con un profesional de la salud y no le preguntó por su estado.

“Al menos por ética podría acercarse para ver cómo estoy (...) Y no puedo creerlo, que no llegue Carabineros, no llega la ambulancia, no llega nadie, están coludidos (...) todo porque es un médico que se subió a su auto y me chocó y cero ética profesional, no han llegado carabineros, no ha llegado la ambulancia, solamente los de seguridad, que me han ayudado” expresó entre llanto.

Siguen las críticas

Aunque esto no es todo, puesto que ahora algunos cibernautas la están criticando por mostrar las marcas de lujo que adquiere. Sin embargo, en esta ocasión la modelo no lo dejó pasar y le contestó con todo a esta persona.

“No se ponga como la otra niña que muestra todo lo que compra. Es flaite jactarse y demostrar”, le dijo la usuaria mediante una publicación en su cuenta Instagram, en donde mostraba su outfit.

Por su parte, Nicole no se quedó callada y le paró los carros a la mujer: “Y si lo tengo guardado hace años, ¿qué hago? Las mujeres mostramos nuestros outfits”, sostuvo, según consignó Página 7.

Finalmente, la exchica reality comentó que “todas necesitamos carteras, todos utilizamos zapatillas y hace frío. ¿Tengo que andar desnuda?”, cerró.