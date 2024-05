“Soy venezolano y es verdad”: Pablo Herrera sacó aplausos con mensaje contra extranjeros que “tienen la cagad...”

Reconociendo que sí le interesa aventurarse en una carrera política, en caso que Evelyn Matthei sea Presidenta de Chile, el cantante Pablo Herrera aprovechó un evento musical para entregar sus ideas respecto a los inmigrantes que han llegado al país y no tienen los mejores hábitos ni costumbres.

Así quedó registrado en un video que se viralizó en Tik Tok, donde se ve al músico hablar sobre quienes ocupan los espacios públicos para dormir y hacer sus necesidades.

“Ya tienen la cagad... estos hueo... Yo no sé, por qué están acá en Melipilla. Santiago ya se fueron al chancho. Estos hueo...duermen en las plazas, cagan, hacen todo ahí. Es horrible”, dijo durante una presentación artística con guitarra en mano.

Además, cuestionó que salgan de sus países y no luchen en su propia nación por tener una mejor vida.

“Yo no me voy a ir a otro país a dormir a una plaza. Entonces, qué les pasa a ellos. Porque me imagino que en Venezuela están sus primos, sus amigos, se ayudarán entre ellos. Luchen por su democracia como hicimos nosotros, no arranquen del país”.

Finalmente, lamentó que “nosotros tenemos que recibir a los perlas con todas sus maldades. Que se vayan a la mierd...”, sentenció, siendo aplaudido por los asistentes.

Cibernautas apoyan a Pablo Herrera

Sus palabras también fueron bien recibidas por los cibernautas, quienes le entregaron su apoyo a través de la red social donde compartieron el video.

“100% razón Pablo Herrera”, “todos te apoyamos todos somos Pablo Herrera”, “LA VOZ DE EL PUEBLO ….eso ERES PABLO”, “grande Pablo gracias por decir lo que pensamos el 70 %”, “Lo quieren funar a como de lugar y la mayoría piensa o pensamos como el, al wn que no esté de acuerdo ya lo asaltarán unos wns animales y ahí entenderán, acuérdese no mas mijo”, “Soy venezolano y es verdad”, comentaron.