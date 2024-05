“Han entrado más malos que buenos”: Paulina Nin y su duro análisis de la delincuencia en Chile

Paulina Nin de Cardona es una figura muy conocida en nuestro país gracias a la televisión, pero también alguna vez intentó incursionar en la política. Por lo mismo, tiene una visión clara sobre el panorama de la seguridad pública en el país.

En una conversación con el programa “Todo Va a Estar Bien” de Vía X, la histórica conductora de TVN, Canal 13 y el Festival de Viña, recordó un violento asalto que sufrió en 2014 y cómo abordaría el tema de la delincuencia actualmente en pantalla.

Consultada sobre cómo ha cambiado el panorama desde entonces, la comunicadora de 63 años aseguró que “hemos empeorado absolutamente”. “Es cosa de que tú veas, aquí matan todos los días a alguien, degollan a alguien, encuentran cabezas por un lado, torsos por otro, matan niños...”, enumeró ante su anfitrión, Eduardo de la Iglesia.

“Están fallando las autoridades”

Sobre los motivos de este escenario, Paulina afirmó que “obviamente están fallando las autoridades que no hacen lo que corresponde para poner mano dura en cuanto a la delincuencia en el país”. El conductor le preguntó sobre el origen del flagelo, donde muchos apuntan a las condiciones sociales que facilitan los ilícitos.

“La desigualdad ha existido siempre en este país. Siempre han existido ricos y siempre ha habido pobres y una tremenda clase media. O sea no me vengan a decir que es por la desigualdad, no”, sentenció la ex conductora de “Cuéntame”.

En ese sentido, expresó su diagnóstico del problema: “Aquí ha habido un ingreso de una gente extranjera sin control y han entrado más malos que buenos”, concluyó.

Paulina Nin, con su contundente opinión, destaca la urgencia de abordar la delincuencia con medidas más efectivas y controladas, señalando un deterioro significativo en la seguridad pública en Chile desde su experiencia personal hasta la actualidad.