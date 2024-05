Pedro Pascal revela cómo se verá su personaje Joel en la segunda temporada de “The Last of Us”

Con el escueto mensaje que dice “lo juro”, el actor chileno Pedro Pascal dio un pequeño adelanto a través de su cuenta en Instagram a los miles de fanáticos y fanáticas, que esperan con ansias el estreno de la segunda temporada de la exitosa serie “The Last of Us”.

Sin embargo, los fans tendrán que seguir esperando, ya que tal como se sabía, el propio Pedro Pascal reiteró en su publicación de Instagram que la segunda temporada de la serie basada en el popular videojuego del mismo nombre, solo será en 2025.

Y aunque hay que esperar un año más para ver en pantalla la continuidad de la historia de Joel y Ellie, el actor chileno más querido a nivel internacional, liberó dos imágenes que dan cuenta de cómo se verá en la segunda temporada de la serie.

En ella, se ve a un Joel con más edad, mientras que en una segunda imagen se puede observar a Ellie, personaje interpretado por la actriz Bella Ramsey, portando un rifle y en actitud vigilante y sigilosa.

Reacción inmediata de los seguidores de Pedro Pascal

Tras la publicación de las imágenes, solo bastaron un par de minutos para que la cuenta de Pedro Pascal se llenara de mensajes alusivos a la serie y a lo que se debe esperar para verla en pantalla, además de miles de “me gusta”.

“En la temporada 2 Joel está hot”, “Pedro, cariño… no estamos preparados para lo que está por pasar...”, “No estoy preparado para esto. Fue necesaria UNA imagen para desentrañarme por completo. Nunca me recuperaré de esta temporada”, y “Pedro Pascal, no estamos listos”, son solo algunos de los cientos de comentarios que acumuló la publicación del chileno en pocos minutos.

Tras encarnar al personaje de Joel en “The Last of Us”, Pedro Pascal fue conocido en Hollywood como el “Daddy” del cine, además de obtener el prestigioso premio a Mejor Actor en serie dramática en los SAG Awards.

Revisa aquí la publicación de Pedro Pascal: