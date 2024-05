“Tengo mis pantalones bien puestos”: AK4:20 desmiente rumores de infidelidad a Ignacia Antonia y ambos confirman que están en su mejor momento

Las alertas sobre una supuesta infidelidad del cantante urbano AK4:20 a la influencer Ignacia Antonia se levantaron cuando se comenzaron a viralizaran unas imágenes, donde el intérprete aparecía muy cariñoso con una influencer mexicana.

Sin embargo, fue el propio AK4:20 el que salió al paso de estas imágenes para desmentir todo de inmediato y de forma enfática rechazó haberle sido infiel a Ignacia Antonia, dejando en claro que con la influencer y escritora están pasando por un gran momento.

“La vida gira. Aprendí a no confiar en nadie, cualquiera puede decir lo que quiera, hablar e inventar lo que sea de relación o vida. Anda tú a ver que te la creas”, comenzó señalando el cantante urbano en sus historias de Instagram donde aclaró todo.

A lo anterior, añadió que “soy hombre y tengo mis pantalones bien puestos. No fallaría a la mujer que tengo a mi lado (...) si antes alguien habló conmigo, bien, está súper. No hay nada de malo en ello, pero hace un mes estoy feliz. Nada puede arruinarlo”.

Ignacia Antonia hace oídos sordos a los rumores

Por su parte, a influencer chilena si bien no se refirió directamente a los rumores que vincularían a su pololo con una chica mexicana, sí posteó varias historias con el cantante urbano, a quien acompañó a varias actividades durante la jornada de este martes.

Luego, también escribió en su cuenta de X (ex Twitter): “Y recuerden: un día si vuelven a confiar, si vuelven a querer, si vuelven a ser felices”, añadiendo un coqueto corazón azul.

Finalmente, incluso la chica mexicana, influencer conocida como Yeri Mua, con la que se habría involucrado AK4:20 salió al paso de las imágenes, señalando que “las supuestas capturas que se están ventilando son fake, yo soy de México y mi vida está acá. No me he mentido en ninguna relación ajena ni nada”, escribió Yeri Mua.

La influencer cerró el tema puntualizando que “no sé con qué afán me quieren relacionar de manera negativa con personas que no conozco”.