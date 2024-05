“Eres un clasista”: La furiosa respuesta de Naya Fácil a Roberto Cox tras criticar su reacción en asalto

Naya Fácil respondió a los dichos de Roberto Cox que esta mañana criticó la acción que realizó la influencer tras ser asaltada en la comuna de San Miguel el martes por la noche.

PUBLICIDAD

Tras vivir el asalto y proceder a correr en dirección desconocida, Naya Fácil tomó su celular y comenzó a transmitir en vivo desde su cuenta de Instagram. Visiblemente afectada, relató a sus seguidores: “Chiquillos, andaba con el Sergio en un auto y nos acaban de asaltar”.

Recomendados:

Al abordar este incidente en “Contigo en la Mañana”, el periodista Roberto Cox expresó su sorpresa: “¿Me permiten decir algo? Hay algo que me sorprende más allá del robo, que los vemos todos los días, pero que esté perdida tu pareja y tengas tiempo de sacar el celular y empezar a transmitir en redes sociales, me parece insólito”. Estas palabras iniciaron una intensa discusión con sus colegas.

Monserrat Álvarez, presentadora del programa, defendió la postura de Naya indicando: “Es que es una influencer”, lo que provocó una reacción inmediata de Cox: “Ya, pero acaban casi de secuestrar a tu pololo y tomas el celular para comenzar a transmitir”.

Julio César Rodríguez intervino preguntando: “¿Qué harías tú?”. “Llamar a Carabineros”, respondió Cox sin dudar, mientras Rodríguez defendió a Naya, señalando que “Ella es influencer, no criticaría a alguien que hace eso. Ella hace eso todo el tiempo”.

La respuesta de Naya

Luego de enterarse, durante la tarde del miércoles, Naya Fácil respondió a las palabras de Roberto Cox publicando dos historias en su cuenta de Instagram.

“Roberto Cox, eres un clasista, pero los otros que viven para lo alto, que han sufrido una situación similar a lo que me pasó anoche y se grabaron, no los cuestionaste, pero claro, como soy Naya Fácil no puedo hacerlo” , partió diciendo

“Pero a los otros que se han grabado no los criticas, ¿o eres clasista o eres machista, cuál término te queda mejor? Siempre voy a pedir ayuda a las redes sociales, el celular mueve masas, esas masas son mis facilines”, aseguró Naya..

“Acá puedo comunicar cuando me siento triste y feliz, o necesito ayuda y alguien puede socorrerme. Las redes sociales son entretención para muchos, pero en mi caso las redes sociales pueden servir de mucho ante cualquier situación, y la gente que me sigue hace años lo sabe. Cuando tienes miles de personas mirándote a veces pueden servir mucho más que un llamado”, expresó la influencer, defendiendo su decisión de transmitir en vivo durante el asalto.

Historia de Instagram de Naya Fácil