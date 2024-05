Gala Caldirola mostró inédita foto de su rostro tras grave accidente que sufrió

Muchas personas que la ven hoy en el reality Ganar o Servir no saben que Gala Caldirola sufrió un grave accidente de tránsito por el años 2012, el cual le desfiguró parte de su rostro. En varias ocasiones, la modelo española ha hablado sobre ese trágico episodio que ocurrió cuando apenas comenzaba su carrera como modelo, lo cual significó un gran golpe a su autoestima.

Según contó ella misma, el accidente se produjo cuando el auto en el que viajaba junto a Alberto Santana, su pareja de entonces, cayó por un barranco tras chocar contra un ciervo. “Cuando apareció, no tuve tiempo de reaccionar. Chocamos contra él. Todavía recuerdo el reflejo de las luces en el pobre animal que murió”, contó Caldirola en el programa Va de mi.

“Yo no llevaba puesto el cinturón de seguridad. Salí disparada del coche. Estuve más de 45 minutos perdida en la montaña, no había luz. No podían encontrarme”, añadió en aquella entrevista, revelando que debido al accidente tuvo que someterse a varias cirugías en su rostro.

El registro nunca antes visto

Gala Caldirola compartió este jueves una inédita fotografía en sus redes sociales, donde evidenció cómo quedó su rostro tras el impacto. “A los 17 años ya trabajaba en TV y camino a un evento el auto que iba se cruzó con un ciervo. Se volcó en un barranco y estuve meses de recuperación. La mitad de mi cara está reconstruida”, escribió en sus historias de Instagram.

La publicación generó una gran cantidad de reacciones entre sus seguidores, quienes manifestaron su apoyo y admiración por la valentía y resiliencia de la modelo, quien ahora se ve estupenda y no hay rastros de que un accidente hubiera afectado a su rostro.

Por estos días, la española aparece en el programa Ganar o Servir, donde de hecho, hay varios galanes alabando su belleza.