“La estupidez humana…”: Gissella Gallardo publica enigmáticas palabras tras dichos de Gala en ‘Ganar o servir’

El último capítulo de ¿Ganar o Servir? reveló varios cahuines que no conocíamos, sobre todo luego de que Gala Caldirola abordara su relación con Mauricio Pinilla. De hecho, la española aclaró que cuando tuvo su romance con el exfutbolista, ambos estaban solteros. Sin embargo, tras sus dichos, Gissella Gallardo, exesposa de Pinilla, utilizó sus redes sociales para lanzar un misterioso mensaje.

“Traté de rehacer mi vida tres años después. Fue una relación de verdad, aunque no fuera tan importante emocionalmente. Fue un partner, un compañero . Pero las relaciones no fluyen igual cuando hay críticas y juicios, a veces es mejor soltar por paz mental ”, expresó Gala, refiriéndose a su relación con Pinilla.

Dentro del reality, Daniela Colett, actuando como portavoz de su amiga Gissella, explicó el verdadero motivo de las molestias que generó esta relación. “Creo que a ella le molestó mucho una cosa con los niños. Pero si quieren háblenlo después afuera”, señaló Colett, aludiendo a posibles conflictos familiares.

“No la conozco...”

“Yo no la conozco, pero yo nunca he querido como hacerla sentir mal. Yo sé que es una persona que existe, sé que era su expareja, no podía tener responsabilidad afectiva con alguien que no conocía”, protestó Gala en defensa de su postura.

Al parecer, las declaraciones de Caldirolano pasaron desapercibidas, y Gissella Gallardo decidió responder con un mensaje enigmático en sus redes sociales, que muchos interpretaron como una indirecta hacia la española. “La ciencia debería dejar de analizar la inteligencia animal y comenzar a estudiar la estupidez humana”, escribió Gallardo en una foto. “Dejo esto y me retiro lentamente”, añadió, dejando un aura de misterio en el aire, según consignó La Cuarta.

La situación ha generado gran interés y especulación entre los seguidores del reality y las redes sociales, quienes buscan descifrar el verdadero significado detrás del mensaje de Gallardo.