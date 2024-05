Luis Gnecco pidió disculpas de forma irónica al presidente Boric: “Yo tampoco terminé mi carrera”

Luis Gnecco ha estado en el centro de la polémica esta semana tras una entrevista con el diario La Segunda, donde criticó duramente al presidente Gabriel Boric y su administración. Durante la entrevista, Gnecco cuestionó la idoneidad de Boric para gobernar, señalando que no se tituló como abogado y lanzando críticas a su gestión.

“¿Cómo es posible que un señor que no obtuvo su título nos esté gobernando? Este comentario es un poco ‘Patricia Maldonado’, pero hoy el país lo llevan cabros que no le han trabajado un peso a nadie”, declaró Gnecco.

ahora, el actor, conocido por su papel en “El desjueves”, afirmó en el programa ContraCara de El Líbero que sus declaraciones tuvieron consecuencias en su carrera, siendo excluido de una película debido a sus comentarios. “Ya sufrí consecuencias cancelatorias. Estaba dentro del elenco de una película, y el director me dijo ‘pucha, Lucho, lamentablemente después de estas declaraciones no creo que puedas estar en mi película’”, relató, según consignó La Tercera.

Pero Gnecco continuó su crítica, afirmando que el estallido social de octubre de 2019 comenzó y terminó de manera delictual. Además, calificó a los gobernantes actuales como “gente frágil” que no soporta las críticas: “Hablemos de mis últimos dichos sobre el Presidente, pobrecito este muchacho, es que son gente frágil, yo creo que son personas que no se los puede criticar mucho porque se sienten, lloran mucho”.

Más ironías

El actor también ironizó sobre las iniciativas del gobierno, como la inauguración de baños con perspectiva de género, calificándolas de “ridiculez”. Añadió que le gustaría ver a un presidente con la firmeza de leer a Pablo Neruda en público.

Sin embargo, en un giro inesperado, Gnecco pidió disculpas públicas a Boric, aunque con tono sarcástico: “Quiero ser súper serio, yo he dicho últimamente cosas contra el Presidente. Le quiero pedir disculpas públicas, no sé si ve este programa, pues yo tampoco terminé mi carrera, tengo sólo licencia secundaria igual que él, no soy profesional, pero a diferencia de él yo no voy a tener una pensión vitalicia, que se la vamos a pagar todos nosotros. Les advierto. Incluso los pobres venezolanos que tienen RUT chileno, también se la van a terminar pagando”. Después, Gnecco aclaró que sus disculpas eran irónicas.

Luis Gnecco sigue siendo una figura controvertida, y sus declaraciones continúan generando debate en torno a la libertad de expresión y las repercusiones profesionales de opiniones polémicas.