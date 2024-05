“Quiero oler mi pelo...”: periodista del matinal de Chilevisión sufre asquerosa situación en vivo que provoca el enojo de Julio César Rodríguez

Todo ocurrió durante la mañana de este lunes 20 de mayo, cuando en medio de un despacho en vivo, donde estaba informando sobre el allanamiento de la PDI a un edificio que es monumento histórico en Santiago Centro, la periodista del matinal de Chilevisión, Daniela Muñoz, recibió en la cabeza un líquido, lanzado desde el edificio donde se producía la noticia.

El hecho, provocó la indignación inmediata de los conductores del matinal “Contigo en la mañana”, Monserrat Álvarez y Julio César Rodríguez, quienes de inmediato se preocuparon de la periodista, mientras ella le pedía ayuda al camarógrafo y decía que “quiero oler mi pelo”, para saber qué le habían lanzado.

“Esperemos que sea agua...”

Así, inmediatamente después de que se escuchó en cámara a la periodista quejarse de que le habían lanzado algo, Monserrat Álvarez le pregunta “¿Te tiraron algo, qué mal, es algo asqueroso, es agua?”, mientras la profesional, manteniendo en todo momento la compostura, se puso bajo un paradero cercano y explicó que “ordinario, sí, quiero oler mi pelo”, añadiendo segundos después que “es solo agüita, menos mal no es agua caliente”.

En tanto, Julio César Rodríguez simplemente no pudo más de indignación y señaló “qué ordinarios, se pasaron de ordinarios, oye que ordinaria la gente (...) Le hacemos un llamado a la gente que está viviendo ahí que no sean ordinarios, que viven en un monumento histórico, que estén a la altura de un monumento histórico, que no se pongan ordinarios porque nadie está informando algo que no es. Ahí hubo un allanamiento, todo reporteando en buena lid”.

Finalmente, la periodista Daniela Muñoz, ya resguardada bajo el paradero apuntó que “me voy a poner abajo del paradero, acá tenemos protección, para que no se preocupen en la casa, pero era agüita, menos mal no era agua caliente. Me imagino que la gente está ofuscada, pero llegamos acá con el deber de informar del trabajo que está haciendo la PDI”, cerró.

