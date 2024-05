“Tengo miedo a represalias de esta persona”: Carolina Molina reveló que el Ministerio de la Mujer la contactó tras grave denuncia

Hace un par de días que Carolina Molina encendió las alarmas tras denunciar una preocupante situación mediante sus redes sociales, en donde expuso que estaba siendo víctima de acosos y amenazas durante los últimos tres años.

PUBLICIDAD

A través de su cuenta de Instagram, la cantante narró llorando el último ataque que ocurrió en los estacionamientos del Mall Plaza de Huechuraba, en donde la empresa del centro comercial le aseguró no poseer registros de cámaras de seguridad.

“Eso es mentira porque yo vi que había cámaras y registros. No sé por qué están encubriendo a este delincuente, este psicópata”, reclamó sobrepasada por la impotencia.

“Es un psicópata. Me lleva persiguiendo, amedrentando y obligando a vivir en el miedo durante mucho tiempo. Ya no sé qué hacer. Necesito ayuda, por favor. Que me ayude alguna entidad más grande, alguna fundación que proteja a la mujer porque esto no es un asunto de farándula (...) ¿Qué están esperando que pase? ¿Que este gallo me mate?”, se descargó.

Ahora, esta denuncia tuvo repercusiones puesto que las autoridades ministeriales se pusieron en contacto con ella para intentar ayudarla.

“Debido a este video que subí y que de verdad pensé mucho tiempo si lo publicaba o no, he tenido apoyo y llamados de muchos abogados, incluso del Ministerio de la Mujer, que me van a empezar a ayudar”, expuso Carolina en el registro.

Asimismo, aseguró que dará el nombre de la persona cuando se sienta segura y con el resguardo de las entidades que han ofrecido su ayuda.

PUBLICIDAD

“Tengo miedo a represalias de esta persona, porque sé cómo opera y cómo se codea con gente que trabaja en golpear a personas y encargos. Ustedes entienden”, explicó.

Los malos comentarios

Igualmente, Carolina agradeció a las personas que le han mostrado su apoyo desde que dio a conocer la noticia y de pasada, le respondió a los cibernautas que aseguran que ella hizo la denuncia pública porque busca aparecer en las portadas de los medios.

“La verdad es que yo, desde que empecé mi carrera, salgo en televisión, hago música constantemente, estoy por lanzar un disco y, de hecho, he tenido que frenar la masterización y mezcla de este disco, que vengo grabando hace ya varios meses, por esto, por darle prioridad a no seguir quedándome callada o viviendo en el miedo. Ese tipo de comentarios me hieren porque pienso en otras mujeres que han querido denunciar tantas veces y no se atreven, justamente por este tipo de prejuicios”, sostuvo.