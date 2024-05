“Una vez que la tormenta termine”: Miguel Acuña reaparece con inesperada publicación a un mes de su salida de Canal 13

Miguel Acuña realizó esta tarde una inesperada publicación en redes sociales a semanas de ser despedido de Canal 13 por protagonizar en octubre del año pasado un accidente de tránsito en estado de ebriedad, donde dejó heridas a cuatro personas en la comuna de Lampa, entre ellas, un menor de 11 años.

Fue el pasado 22 de octubre que el ahora experiodista de la señal televisiva de Andrónico Luksic protagonizó el accidente de tránsito, y desde entonces, salvo un comunicado de prensa que publicó al día siguiente en su cuenta oficial de Instagram, y una entrevista exclusiva que dio a inicios de este mes en el programa “Podemos hablar”, de Chilevisión, no se había pronunciado respecto del incidente ni de su desvinculación del canal.

La promesa de Miguel Acuña

En esta ocasión, lo hizo con un enigmático mensaje, en el que dejó en evidencia a sus seguidores de la plataforma digital el duro momento por el que atraviesa.

“Y una vez que la tormenta termine, no recordarás cómo lo lograste, cómo sobreviviste. Ni siquiera estarás seguro si la tormenta ha terminado realmente. Pero una cosa es segura. Cuando salgas de esa tormenta, no serás la misma persona que entró en ella. De eso se trata esta tormenta”, escribió el periodista, cuyas palabras fueron ampliamente apoyadas por algunos usuarios de la red social, entre ellos, la periodista de Canal 13, Cristina “Titi” González, reconocida amiga del comunicador, y quien desde el primer día del accidente protagonizado por Acuña lo ha apoyado públicamente.

“Te adoro”, le respondió González al periodista, cuyas palabras alentaron a que otros seguidores de Acuña lo respaldaran en el duro momento con frases como “todos te extrañamos en la TV”, “vendrá algo mejor”, “tranquilidad ante la tormenta”, “cuando una puerta se cierra otra se abre”, o “adiós no significa siempre el final, a veces significa un nuevo comienzo”, que dieron cuenta de la convicción en que el periodista encausará su carrera profesional tras su accidente en estado de ebriedad.

Opens in new window La publicación de Miguel Acuña en redes sociales. Fuente: Instagram @miguelacunaol.

Ya en el estelar conducido por Julio César Rodríguez el comunicador no había ocultado su vergüenza por el episodio. En aquella ocasión, asegurando que “acá no hay dos verdades, no hay excusas”.

“No estando en condiciones y protagonicé este lamentable atropello, y gracias a Dios no ocurrió una situación mayor, pudo haber sido una tragedia”, explicó Acuña, quien en aquella oportunidad, y a pocos días de ser desvinculado de Canal 13, aseguró que “no hay ninguna excusa que valga (...) tal como se produjo este lamentable hecho, aquí hay personas afectadas y esas son las principales víctimas de esta situación y por supuesto les reitero mis disculpas y les pido perdón por lo que ocurrió”.

“El accidente fue puntual. Yo salí de una calle, doblé y pasé a llevar a un grupo de personas que estaban ahí. Afortunadamente vuelvo a reiterar que no resultaron con lesiones graves, pero fue un daño el que hice”, enfatizó.