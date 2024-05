“El caso es demasiado delicado”: Aline Kuppenheim tras denuncia de Raffaella di Girolamo contra Cristián Campos

Consultada por la denuncia de abuso sexual contra Cristián Campos, la actriz Aline Kuppenheim, prefirió mantener la misma línea de sus demás consultados, quienes han optado por mantener en reserva sus opiniones, hasta conocer el veredicto de la justicia.

En entrevista con La Tercera, señaló que por el momento “no tengo opinión” y llama a mantener el silencio, mientras los tribunales hagan su trabajo.

“No tengo opinión mientras la justicia no dictamine. Creo que mientras hace su trabajo nosotros debemos más bien callar. El caso es demasiado delicado para emitir juicios”, dijo enfática al citado medio.

Al igual que ella, días atrás el actor Marcelo Alonso también señaló que “yo creo que lo que uno debe hacer es mirar, querer a la gente que uno quiere y esperar a la justicia. Los comentarios uno se los deja para uno. Toda esa chimuchina de que ‘a mí tinca’, no. Deja que la justicia haga su trabajo, porque si hay algo, va a ocurrir, y si no hay algo, no va a ocurrir, punto”, sostuvo el intérprete.

Nueva película de Aline Kuppenheim

Aline Kuppenheim, actualmente está enfocada en el estreno de “Quizás es cierto lo que dicen de nosotras”, inspirada en la secta de Colliguay y la figura de Antares de la Luz.

En el filme Kuppenheim interpreta a Ximena Heiremans, destacada psiquiatra y madre de una de las integrantes de esta comunidad espiritual.

“Los espectadores se van a encontrar con una historia inspirada en el caso de Antares de la Luz, pero desde el punto de vista íntimo de la familia de una de las integrantes de la secta, específicamente de la madre del bebé”, detalló.

Este drama de ficción cuenta con la dirección de Sofía Paloma Gómez y Camilo Becerra y se trata de una coproducción chileno y argentina. Los directores también son autores del guion.

Además de Kuppenheim, el elenco lo conforman, entre otros, las actrices Camila Milenka, y Julia Lübbert.

A esto se añade que la producción estuvo a cargo de Carlos Núñez y Gabriela Sandoval de Storyboard Media (Pacto de Fuga, El Cielo Está Rojo).