“Lo conversamos...”: Alfredo Ugarte advierte el posible motivo que causó muerte de Claudio Iturra

El excompañero televisivo de Claudio Iturra, el entomólogo Alfredo Ugarte, conocido también como “bichólogo”, reveló en conversación con el matinal Contigo en la mañana de CHV, cuál podría haber sido el posible motivo que causó la muerte del periodista, quien sufrió un infarto al corazón a sus 43 años.

Producto de la juventud y el estilo de vida venturero de Iturra, Ugarte señaló que precisamente esa intensidad y pasión por el deporte le puede haber afectado a su salud. Esto, por los energizantes que consumía para aumentar el rendimiento.

“Lo conversamos. Claudio estaba yendo al gimnasio y se estaba haciendo un poquito adicto a esto de la musculatura y el estado físico. Ahí podría ser, a lo mejor, cuando uno entra en ese mundillo empieza a tomar anabólicos y esas cosas. No sé, no me atrevo a decir nada. Él me decía que consumía proteínas y cosas así, pero no sé. No me atrevo a decirlo”, reveló.

Tras ello, el periodista Roberto Cox agregó que, según otra fuente, le informó que Iturra usaba regularmente los “preentreno”, que son cápsulas o polvos a base de cafeína que mejoran la energía a la hora de entrenar.

Según especularon, esto podría haber afectado a su corazón, causándole el paro cerca de la 01:30 horas de la madrugada, cuando se encontraba en el departamento de su madre en Las Condes.

Velorio de Claudio Iturra

A través de un comunicado, Canal 13 se refirió a la repentina muerte del periodista y realizador audiovisual Claudio Iturra Jauregui a los 43 años, informada durante la mañana de este jueves 23 de mayo, y que ha generado conmoción en el mundo del espectáculo chileno, señalando que “los restos de Claudio estarán siendo velados en la Iglesia Santa María de Las Condes (Av. Las Condes 9700)”.

Además, agregaron que el fallecimiento de Iturra se produjo “por causas naturales según la información entregada por su familia”.