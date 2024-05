“No se trató”: Revelan enfermedad que detectaron a Claudio Iturra hace un año atrás

“Un soplo al corazón”. Ese fue el diagnóstico que habría recibido hace un año atrás el periodista Claudio Iturra, quien falleció a los 43 años de edad, la fatídica madrugada del jueves, cuando presentó problemas para respirar en el departamento donde vivía con su madre.

Así lo contaron en el matinal Tu Día de Canal 13, revelando además que el aventurero líder de la agencia Masai Travel, no le prestó mayor atención al informe médico.

“Hay antecedentes que manejamos hasta ahora, que él habría sido diagnosticado hace un año, poco tiempo, sobre un soplo al corazón. El tema es que él no se trató. Y, probablemente, eso pudo haber dedicado en este tema cardiaco”, reveló Priscilla Vargas.

Producto de ello, el doctor Sebastián Ugarte, panelista del programa matutino, dio a entender que esa falla al corazón podría haber producido su repentina muerte.

“El corazón es un mecanismo muy delicado, que bombea sangre. Cuando hay un soplo, falla alguna de las válvulas”, señaló.

Además, en caso que afecte la válvula aórtica, “aumenta el riesgo de tener muerte súbita”, añadió. Situación que aumenta en peligrosidad cuando la persona enfrenta un cuadro de estrés.

“A nivel del corazón, genera un latido más rápido y enérgico, liberando ciertas hormonas que activan las glándulas suprarrenales. Estas hacen que lata más rápido”, explicó.

La premonición de Claudio y su madre

Si bien, Claudio Iturra siempre se veía rodeado de naturaleza y disfrutando de bellos paisajes del mundo, llevaba una vida bastante ajetreada, por lo cual el mismo reconoció tiempo atrás que “he vivido mucho”.

“La otra vez estaba conversando con mi mamá. Le voy a contar algo personal (...) y me dijo ‘Claudio, ‘siento que te vas a ir antes que yo’”, reveló en el registro, quedándose un momento en silencio, como si estuviera tomándole el peso a las palabras.

Luego, reconoció que era algo que él también pensaba, contó en un video que fue viralizado en X, tras su sorpresiva partida.

“Era algo que yo siempre he pensado, pero nunca se lo había dicho. Le dije ‘mamá yo siento lo mismo’. He vivido mucho, pero mucho. Yo creo que he vivido lo que una persona normal puede vivir en 70 o 80 años. Entonces vivo sin miedo, que venga la vida y después vendrá la rencarnación y otra vida”.