Tras superar la millonaria meta: Madre de Tomás Ross recibirá generosa ayuda en Estados Unidos

Con la felicidad de haber superado la millonaria meta, la madre de Tomás Ross, Camila Gómez recibió otra buena noticia para realizar el tratamiento de su pequeño hijo, quien sufre la enfermedad de distrofia muscular de Duchenne, cuyo medicamento tiene un valor de 3.500 millones de pesos. Logrando recaudar casi $3.700 millones, en su ardua cruzada caminando desde Chiloé a Santiago.

Se trata de la ayuda que recibirá de parte de la embajadora de Estados Unidos en Chile, Bernardette Meehan, quien se encargará de recibir a Camila, junto a su hijo, cuando viajen a Norteamérica, país donde se encuentra la preciada medicina.

Fue el senador socialista, Juan Luis Castro, miembro de la Comisión de Salud, quien reveló la buena nueva a Meganoticias.

“La embajadora norteamericana en Chile estaría gustosa de recibirla y ayudar y colaborar ya cuando se programe el viaje. La logística y todos los aspectos básicamente de itinerario, de lo que sea, su paso por Estados Unidos junto a Tomás, tengan las mejores facilidades posibles”.

Además, luego que Camila Gómez rechazara la ayuda del Ministerio de Salud de gestionar el envío del medicamento a Chile, explicaron que lo mejor es realizar el tratamiento en Estados Unidos puesto que, al ser una medicina aún en estado experimental, debe ser suministrada por las personas más especializadas.

“(El viaje a EE.UU es) dado que el profesional tratante es norteamericano, un médico prestigiado y que la droga está aprobada por la FDA. (Camila y su familia) tienen plena confianza en el medicamento (Elevidys) porque está estudiado, está aprobado de forma acelerada y se va a ratificar ahora, esperamos muy pronto”.

“Por lo tanto, no hay duda de las eficacias terapéuticas que va a tener el medicamento”, explicó Castro.

Tras un mes caminando desde Ancud, se espera que el miércoles llegue hasta La Moneda y se reuna con el Presidente Gabriel Boric.

Rechazó ayuda del Ministerio de Salud

“Ellos lo único que ofrecieron es que yo lo pague y ellos traer el frasco a Chile”, contó días atrás la madre de Tomás, tras rechazar la ayuda del Gobierno.

“Yo les dije que ya para Tomás está resuelto. Gracias a la gente está resuelto. Pero yo les pedí que ya no ayudaran a Tomás, si no que hicieran el camino para los demás niños que van a necesitar esta terapia. Ellos dijeron que el medicamento por ahora no se puede traer a Chile”, concluyó.