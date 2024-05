Armado hasta los dientes: Nano Calderón disparó fusil de guerra usado para matar a Osama Bin Laden

Como cabro niño en una juguetería. Así estaba Nano Calderón en Miami, tras visitar un exclusivo museo de armas de guerra, donde se encontraba incluso el fusil con el cual le dieron muerte al líder de Al Qaeda, Osama Bin Laden.

PUBLICIDAD

Se trata del centro Lock & Load Miami, el lugar soñado para todos los amantes de las armas, metralletas y pistolas de lujo.

El hijo de Raquel Argandoña compartió en sus historias de Instagram parte del recorrido, con cientos de metralletas, pistolas y fusiles colgadas en paredes y estanterías.

Pero, también se dio el gusto de probarlas, pagando un ticket de 615 dólares, llamado “Automatic Gratification”, que le permitía disparar 600 tiros, con siete tipos de armas, siendo una de ellas la Heckler & Koch 416 que según contó, fue usada por el ejército estadounidense matar matar a Bin Laden.

Además, tras disparar un calibre 50 logró apuntarle a una moneda instalada detrás del blanco, la cual se llevó como premio, a modo de recuerdo.

Finalmente, mostró las marcas que quedaron en su hombre tras realizar los múltiples disparos.

“Así amanece el hombro después de aguantar como 600 disparos”, escribió, ya en su retorno a Chile.

PUBLICIDAD

Al igual que Calderón, son varios los influencer del mundo quienes han visitado la exhibición de armamento de guerra y galería donde se pueden disparar ametralladoras con la guía de expertos.

Nano Calderón se grabó disparando armas de guerra en EEUU. pic.twitter.com/CeUSLgaMAe — Todo lo que pasa (@TodoPasaCL) May 28, 2024

Nano Calderón y los realities

Tiempo atrás Nano Calderón respondió a uno de sus seguidores sobre si había recibido ofertas para ingresar a algún reality. Calderón admitió haber recibido varias propuestas, aunque optó por rechazarlas en la mayoría de los casos.

El influencer explicó que, a pesar de las promesas de que no se trataría de un reality centrado en chismes y relaciones, prefirió no aceptar las ofertas, ya que al final resultaron ser exactamente lo que le habían asegurado que no serían.

Además, Calderón compartió su percepción sobre la paciencia que se necesita al participar en un reality, bromeando que con la cantidad de personas involucradas, probablemente lo expulsarían rápidamente.

“Igual estando dentro hay que tener mucha paciencia con tanto we... (sic). Me echarían al toque”, aseguró el hijo de Raquel Argandoña, quien además reveló que se iría de viaje al Caribe y Estados Unidos, es específico a la ciudad de Las Vegas.

En otra pregunta, Nano reveló qué tipo de regalo de cumpleaños le gustaría recibir, destacando que valora más los regalos con un significado sentimental y que lo hagan recordar a la persona que se los dio.

Con estas sinceras respuestas, Nano Calderón ofrece una visión más íntima sobre sus decisiones y preferencias personales, manteniendo a sus seguidores interesados en su vida y opiniones, ya que tiene una fanaticada no menor en redes sociales