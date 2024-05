Brindando con pisco sour peruano Lola Melnyck responde a ola de críticas por cuestionar su paso por Chile

Un nuevo round se vivió entre los cibernautas chilenos y la modelo ucraniana Lola Melnyck, luego que la exintengrate de “Morandé con Compañía” decidiera responder sarcásticamente a la serie de críticas que levantaron sus últimas palabras sobre su experiencia en Chile, país al cual señaló que no pretendía volver, ya que aquí experimentó “lo peor de su vida”.

PUBLICIDAD

“No tengo solo una mala experiencia. La verdad lo que viví en Chile fue lo peor de mi vida, entonces es claro que no le tengo cariño absurdo a esa época y que no tengo ganas de volver, ni nada por el estilo. Tuve la verdad que pésimas experiencias, las peores. Entonces es eso, pero no lo tomen como algo personal”.

En respuesta a las críticas que generaron sus palabras, la modelo, que se encuentra radicada en Brasil del año 2010, subió en su cuenta de Instagram un video señalando: “Manden recetas peruanas, son más ricas. Un cevichito peruano, ¿cómo se hace?”, esto en respuesta a una receta de sopaipillas que le habían enviado a su red social.

A esto, agregó: “Créeme que para nada lo estoy tomando en cuenta. Al contrario, me estoy divirtiendo, tanto yo como el equipo nos estamos divirtiendo mucho con los mensajes. De hecho, me pueden mandar más cosas porque así mi Instagram crece más y tiene mayor alcance”.“Pero mándenme recetas peruanas, que me gustan más”.

En las imágenes se puede ver a la exchica Morandé sentada en un restaurante peruano, asegurando que ante la serie de recetas que le mandaron desde Chile “le dio hambre y aprovechó de ir a comer una verdadera leche de tigre peruana. Qué cosa más rica no existe de verdad, un manjar. Y para el remate, un pisco sour peruano. El mejor, ¡maravilloso! Salud por ustedes”, cerró la modelo.

“Hay gente que quiero en Chile”

Pese a toda esta polémica, Lola Melnyck aprovechó la ocasión para precisar sus palabras, explicando que: “No odio a todo el mundo, por favor. Hay mucha gente en Chile que quiero, pero es mi opinión y la tienen que respetar. Si no quieren saber mi opinión para qué preguntan”, sostuvo.