“Lo mínimo que me dijo fue vieja cul...”: Álvaro Rudolphy es acusado de provocar accidente e insultar a mujer

Peor que el villano Armando Quiroga en la teleserie Perdona nuestros pecados. Así habría reaccionado el actor Álvaro Rudolphy, quien fue acusado de chocar por atrás el vehículo de una mujer e insultarla con diversos improperios, para luego retirarse del lugar, sin responder por los daños.

Según contó la afectada al programa Que te lo digo de Zona Latina, todo ocurrió el pasado 23 de mayo -un días antes del cumpleaños número 60 del actor- a eso de las ocho de la mañana, en la calle Colón, comuna de Las Condes.

Ahí, la mujer frenó su vehículo para ingresar al estacionamiento de un edificio, lugar donde recién había fallecido una persona muy querida para su familia, momento que siente el impacto en la parte trasera de su vehículo citycar, el cual fue chocado por la camioneta de gran potencia que manejaba Rudolphy.

“Cuando estaba entrenado al estacionamiento muy despacio porque ya estaba carabineros él me choca. Yo me bajo y le digo tranquilo. Lo mínimo que me dijo es vieja cul...Y yo le explico que está un familiar muerto y que no vale gritar tanto por un auto. Unas personas me defienden y un carabinero me dice que deje el auto y que suba y él se va”.

Mujer a Rudolphy: “Es un loco agresivo”

Si bien, la mujer asegura que está dispuesta a pagar ella el arreglo del vehículo, a pesar que no cuenta con el dinero, señala que lo que más la indigna es que él se haya arrancado, sin ofrecer una solución.

“El arreglo cuesta como 700 mil pesos. Yo no tengo por qué pagar eso. Todos podemos tener un mal día. Pero si me dice veamos como lo hacemos, siempre se puede buscar algo más económico. Lo que me molesta es su agresividad y que se arranque...ese hombre es un loco agresivo...es un animal”.

Finalmente, se reveló que la denuncia fue realizada en una comisaría de Las Condes y un carabineros, que fue testigo del choque, prestará declaración en favor de la mujer.