“Lo pasé horrible”: se suma una nueva acusación de acoso en contra de la influencer Miau Astral

Esta semana se dio a conocer una denuncia por acoso en contra de la influencer y astróloga, Miau Astral, autora del libro “Astrología para tiempos difíciles”. El músico que realizó esta acusación, presentó un recurso de protección en contra de Consuelo Ulloa, y fue acogido por la Corte de apelaciones.

PUBLICIDAD

Un hombre tuvo un par de citas con Consuelo Ulloa tras conocerse en una aplicación de citas, y ella manifestó su deseo de cambiar sus planes de irse a vivir a México por él, quien le dijo que no era necesario ya que no buscaba una relación seria, lo que había manifestado en sus dos encuentros y en la aplicación.

“Ante su respuesta, Ulloa Bittar se mostró violenta e iracunda, y esbozó la posibilidad de realizar una funa por redes sociales en su contra”, señaló el ingreso del recurso. Él comenzó a recibir un hostigamiento de parte de la astróloga, el cual se extendió por meses. Ella le envió una gran cantidad de correos expresándole su amor, odio, diagnosticándolo con enfermedades psiquiátricas e incluso amenazándolo.

La nueva acusación

El denunciante, de nombre Sergio, publicó un video mostrando la decenas de correos que recibió, y dentro de ellos había uno que iba dirigido a Felipe, otro hombre que se involucró con Miau Astral. Tras la viralización de esta denuncia, Felipe alzó la voz en X.

“Me alegra que se haga justicia, tanto judicial como social, porque yo fui una víctima de Miau Astral el 2022. La misma forma de actuar. También recibí correos delirantes, mensajes de texto, mensajes de cuentas falsas de Instagram, mensajes de seguidores/as, etc. Lo pasé horrible”, partió comentando.

“Aún tengo los correos guardados porque tuve miedo de su poder y otras amenazas, porque sentí el temor de que volviera a aparecer. El último correo de ella lo recibí este año (después de harto tiempo), y mi ansiedad se disparó”, agregó.

Él confirmó ser el Felipe al que iba dirigido el correo que terminó enviándole a Sergio, y adjuntó diversos mensajes que recibió de parte de Consuelo. “De verdad me duele muchísimo que nos hayamos perdido”; “Ojalá Neptuno en tu Saturno te haga despertar o tu retorno de Saturno sea bastardo contigo (...) me refiere a una depre que te deje en el psiquiátrico”, escribió Miau Astral.

PUBLICIDAD

Al aclarar por qué eligió hablar dijo que fue para respaldar a Sergio, y agregó que “antes no quería hablar por miedo, pero gracias a su valentía le atrevo. Gracias a su valentía me libero del temor a las represalias. Porque las crisis de pánico no son un agrado”.

“Bebé Reno chilena”

Felipe fue contactado por Chilevisión Noticias, en donde fue entrevistado y partió introduciéndose como víctima de acoso por parte de Miau Astral el 2022. “Estoy aquí porque quiero acompañar a Sergio con lo que le está pasando y entregar más evidencia de que esto es real”, contó.

Él aclaró que no fue pareja de Consuelo, sino que sólo tuvieron encuentros casuales con ella hasta que lo echó de su casa para luego pedirle que volviera a los minutos. Felipe contó que ella cambió drásticamente su estado de ánimo, y le pidió perdón por lo sucedido. Una vez que se fue del lugar, Consuelo le comenzó a decir que él se estaba burlando de ella.

El hombre señaló que también recibió una horda de mensajes y fue funado por Miau Astral, el mismo modus operandi que realizó con Sergio.

Al ver la serie “Bebé Reno”, la cual está siendo comparada con Miau Astral, apodándola como la versión chilena de esta historia, se abrieron los traumas de Felipe. “Fue como revivir, una revictimización al respecto y a los días siguientes fue como que se me abrió la herida, el trauma”, aseguró.