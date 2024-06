“No he podido controlar algo que me ha complicado la vida”: Fernando Solabarrieta y su choque en La Ligua

La madrugada del 17 de septiembre del año 2022, Fernando Solabarrieta protagonizó un confuso incidente en La Ligua, luego de volcar su vehículo y dejarlo abandonado. Situación que dio para todo tipo de especulaciones, como que se encontraba bajo los efectos del alcohol. Ahora, a casi dos años de los hechos, se refirió por primera vez en el programa La Divina Comida.

Según contó, nunca antes pudo hablar del tema, por prohibición del canal donde trabajaba, pero aclaró que su huida no fue “para arrancar”.

“De verdad, no tenía nada que esconder. Me fui del accidente porque no había lesionados, no había participación de terceros, ni había lesiones de tercero. Podía irme”, reveló a los demás invitados, el exfutbolista Fabián Estay y las modelos Vanesa Borghi y Mariel Aereboe.

Además, aseguró que los mismos inspectores municipales que llegaron al lugar, le dijeron que se podía retirar.

“Llegó gente de la inspección municipal y me dijeron ‘tranquilo, esto es una cuestión de grúa, vete’, porque estaba a 180 km de Santiago (…) La cagué, debería haberme quedado”, reconoció el comentarista deportivo, quien esos días estaba animando la Fiesta Costumbrista de Cabildo, donde también se presentó el grupo Chico Trujillo.

Justamente, ellos al pasar por el lugar, se detuvieron para socorrerlo y llevarlo al lugar donde se hospedaba. A la noche siguiente, se subió nuevamente al escenario y animó el festival.

Pero, al escapar, reconoce que cometió un error, puesto que se prestó para que la gente pensara que estaba pasando por un periodo de excesos. Situación que efectivamente lo llevó a internarse en una clínica de rehabilitación en México, tiempo después.

“La gente pudo haber interpretado que ahí había algo de eso. A veces es simplemente irresponsabilidad. Hay veces en la vida en las que me he equivocado y no he podido controlar algo que me ha complicado la vida, al punto de que el año pasado estuve en México cuatro meses”, sinceró.

Por último, señaló que desea ser una persona que logre “moderarse” y “controlarse”, sentenció.