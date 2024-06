“Me haces daño, me afecta”: El desesperado llamado de Perla Ilich para frenar el acoso en su contra

Aburrida del los comentarios de odio en su contra, la influencer Perla Ilich hizo un llamado a parar con las críticas en su contra. Esto, a raíz de una imagen donde se vio compartiendo con la senadora Ximena Rincón.

A través de Instagram, la gitana que se hizo conocida en el docureality de Canal 13, publicó un largo comunicado, desmarcándose de todo lo que tienen que ver con las tendencias políticas, que generan anticuerpos en los cibernautas.

“Enserio, por favor. Estoy cansada. Dime con quién andas y te diré quién eres. Yo no tengo por qué estar al lado de alguien y tener sus principios o ser igual, eso es mentira. Es bien fácil ponerte detrás de un celular e insultar. Me haces daño, me afecta, porque soy ser humano”, señaló.

Todo surgió luego que realizara un live junto a la senadora, presidenta del partido Demócratas, quien se encontraba en su domicilio. Transmisión donde realizó unas críticas a las gestiones de algunos alcaldes y dio a entender que tenía intenciones de candidatearse en un cargo político.

“Creo que en muchas comunas no se están haciendo las cosas bien, y creo que podríamos alzar la voz por la gente que realmente lo necesita. Una de las comunas que más me gusta es la de Maipú como también Macul, siento que en la comuna de Maipú me han dado mucho cariño, siempre me han tratado bien cada vez que he ido, pocas veces, pero he ido. He trabajado en Maipú también”, aseveró.

Perla Ilich pide parar con el acoso

Sin embargo, producto de las críticas en su contra, aclaró a sus seguidores que ella solo desea trabajar por el bienestar de su familia.

“Solo quiero terminar mis proyectos de vida y seguir sacando adelante a mis hijos con mi mismo trabajo. No necesito estar en la política o trabajar en otro lado para llamar la atención, prefiero comer mi pan tranquila sin ganar mucho y dejarle algo bueno a mis hijos, ok. Y gracias por leerme, gracias por escucharme y gracias a los que me quieren realmente. y dejo en Dios a los que se creen con el derecho de insultarme”, sentenció.