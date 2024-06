“Nada cambiará el amor que siento por mi familia”: Luis Jiménez se refiere por primera vez al conflicto familiar entre Coté López y su hijo mayor

Hace días que se podría decir que el exfutbolista Luis “Mago” Jiménez estaba entre la espada y la pared, en medio del duro conflicto familiar protagonizado por su hijo mayor, Diego Jiménez, y su esposa, Coté López.

Sin embargo, durante la jornada de este martes 11 de junio, el Mago Jiménez decidió salir al paso de los dimes y diretes que se han lanzado de lado y lado los involucrados en el conflicto -en el que su hijo acusa a Coté de alejarlo de su familia y hacer elegir a Luis Jiménez entre él y sus hermanos-, y publicó un mensaje en Instagram refiriéndose de cierta manera a los hechos.

Así, usando una fotografía donde aparece sentado en medio de luces y sombras, el exfutbolista señaló que siempre se ha hecho responsable de sus actos y que su elección siempre será su familia, sin mencionar directamente a ninguno de los involucrados.

Mago Jiménez: “Nunca he utilizado las redes para amenazar”

“En todos mis años siempre me he hecho responsable de mis actos y jamás he culpado a nadie por lo que yo he hecho. Nunca he utilizado las redes para amenazar, divulgar mensajes privados, o pelear con alguien, esta vez no fue ni será diferente”, señala el mensaje de Luis Jiménez publicado en Instagram.

Luego, añade que “siento mucho lo que ha pasado, lo encuentro triste e innecesario. Al final del día todos nos podemos equivocar y pase lo que pase, nada cambiará el amor que siento por mi familia. Luis”, cierra diciendo.

Todo esto lo publica luego que el hermano de Coté López también saliera a emitir duras opiniones sobre el hijo mayor del exfutbolista, calificándolo como “un depravado y un drogadicto, que llegaba a su casa sin mantenerse en pie o modular y dejaba bolsitas de droga a su paso”.