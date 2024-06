“Es un regalo al que le guste”: Neme finalmente deja en portería de Mega el “sweater kuchen”

Luego de que durante la mañana de este jueves José Antonio Neme fuera troleado en redes sociales por el “sweater kuchen” que ocupó en la edición de “Mucho Gusto”, el periodista decidió que sería un buen regalo para alguna persona, pues asegura que mucha gente le escribió señalando que, contrario a las burlas, sí le gustó la prenda de vestir.

En efecto, resulta que el conductor del matinal de Mega acudió temprano a trabajar vestido con su habitual camisa, pero se resguardaba del frío con sweater de diversos orificios y trenzas.

Como era de esperar, en las redes sociales hubo furor por el look de Neme y los cibernautas, con su carcterístico humor, lo compararon con un kuchen. Pues bien, horas más tarde el comunicador empleó una historia de su cuenta de Instagram para explicar el destino del controvertido outfit otoñal.

“Hola, hola, ¿cómo están? Oye, estoy regalando el ‘sweater kuchen’ que usé hoy día en el matinal”, avisó de entrada el conductor de “Mucho Gusto”.

“No hay ningún tipo de condición ni de exigencia”

“A mí me encanta, me da lo mismo que no le haya gustado a todo el mundo, pero a la gente que sí le gustó, porque hubo mucha gente que me escribió, un regalo de mi parte”, aclaró respecto de la reacción de televidentes y cibernautas.

Luego, José Antonio precisó detalles de quién sería el favorecido del preciado obsequio.

“Lo voy a dejar en la portería de Mega, a partir de las 5 de la tarde. Es talla LXL, tiene una postura, no me lo he puesto nunca (antes). De hecho, estaba con la etiqueta. Así que, el que quiera venir a buscar el ‘sweater kuchen’, ahí está”, detalló en horas de la tarde de este jueves.

Finalmente, Neme se despidió dando cuenta de su generosidad y cariño por los seguidores de su trabajo televisivo. “La primera persona que llegue se lo puede llevar. No hay ningún tipo de condición ni de exigencia, ni de pago ni de nada. Es un regalo al que le guste. Beso”, cerró el animador.