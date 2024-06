“Que cante la vida”: Alberto Plaza celebra nacimiento de su quinto hijo, la pequeña Serena

“Bienvenida, Serena”. Con estas palabras el cantante nacional Alberto Plaza anunció en redes sociales la llegada de su quinto hijo, en este caso una niñita, fruto de su relación con Josefina Arteaga, con quien contrajo matrimonio en 2016.

Cabe recordar que Plaza es padre, además, de José Domingo, Santiago, Victoria y León. Desde el año 2003 el cantautor se encuentra radicado en Estados Unidos.

Luego de la bienvenida a su retoña, el intérprete expresó que “ya tendré palabras. Por ahora, sólo emoción”, junto a una fotografía de la recién nacida descansando sobre el cuello de su madre, a quien se le alcanza a ver una sonrisa, e una publicación en su cuenta de Instagram.

De inmediato la fanaticada del artista quiso manifestar sus felicitaciones y bellos deseos, así como elogiar la belleza de la pequeña Serena. Destaca entre los comentarios el de su colega y contemporánea, la cantante Andrea Tessa. “Felicidades, Alberto querido!”, escribió la otrora conductora del programa “Más música”, en la década de los 80.

“Milagro de abril”

Cabe señalar que el adepto a la cienciología tuvo su primer hijo en 2001, con su hoy exmujer. La dificultad para convertirse en padre la reflejaría en una tema que se hizo muy conocido, “Milagro de abril”, según reveló al portal de la radio Bésame, el 2022.

“Es una canción premonitoria, yo con mi exmujer estábamos haciendo esfuerzos para quedar embarazos y no llegaba, no llegaba, entonces me dijo ‘¿por qué no le haces una canción para que venga?’”, relató en aquel entonces.

De acuerdo a lo señalado por Plaza, comenzó a escribir algunos versos del tema, hasta que terminó la canción. No obstante, el hijo no llegaba. Pasó el tiempo, concretamente tres años, y llegó el momento en que como pareja desistieron en su intento.

“Decidimos que no íbamos a ser padres, pero ahí quedó embarazada en ese momento, nació el 16 de abril de 2021 José Domingo. La vida nos regaló ese milagro, es la certeza de que uno se puede comunicar con seres que aún no llegan. El cuerpo es un tránsito, pero nuestra vida es mucho más infinita”, aseguró sobre esta experiencia.