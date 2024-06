“Lejos de mí...”: Daniela Aránguiz le cierra totalmente la puerta a Luis Mateucci y asegura que no quiere hablar más de él

“Le deseo lo mejor, lejos de mí, pero le deseo lo mejor”, con estas palabras la panelista de farándula y exintegrante del reality show “Tierra Brava”, Daniela Aránguiz, le dejó en claro a sus seguidores y seguidoras de Instagram que ya no quiere tener nada que ver con su expareja, Luis Mateucci.

PUBLICIDAD

Daniela Aránguiz subió una serie de videos durante la mañana de este lunes 17 de junio a sus historias de Instagram, para aclarar algunos temas del fin de semana, especialmente en lo que tiene que ver con su relación de amistad con Fabio Agostini -archienemigo de Mateucci y con quien se ha visto muy cercana y coqueta-, agregando además que ya no quiere hablar nada de nada de su expareja.

daniela aranguiz fabio agostini

Daniela Aránguiz no quiere hablar de Mateucci

En ese sentido, señaló que “todo lo que ha salido de la relación que tuvimos con Luis (Mateucci) ha sido de terceras personas, yo no voy a hablar de él, no me interesa hablar de él, le deseo lo mejor”, comenzó diciendo sobre ese tema.

Luego añadió que “a las niñas que han hablado cosas de mí en el reality, tampoco me interesa responderles porque para qué, es como desgastarse sin nada a cambio”.

Aránguiz apuntó que a Luis Mateucci “le deseo lo mejor. Obviamente que si me toca hablar de él por X lo voy a hacer porque este es mi trabajo, lo que hablé ese día con Fabio, el fin de semana obviamente fue para que ustedes entendieran el contexto del reality, la verdad es que no tiene nada que ver conmigo”.

Finalmente, puntualizó que “le deseo lo mejor. Lejos de mí, pero le deseo lo mejor, que tengan buen inicio de semana, espero que les haya aclarado todas sus dudas”, cerró diciendo a sus seguidores de la red social.