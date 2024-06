“Normalicemos un coqueteo loco...”: Daniela Aránguiz se refiere a su relación con Fabio Agostini y aclara que “no ha pasado nada”

Con una serie de historias en su cuenta de Instagram, la panelista de farándula y exparticipante del reality show “Tierra Brava”, Daniela Aránguiz, se refirió a los rumores sobre el estado de su relación con Fabio Agostini.

Todo esto, luego que se les viera muy coquetos en un live de Instagram realizado durante el fin de semana, lo que llevó a que se realizaran una serie de elucubraciones sobre su estado sentimental.

Sin embargo, la propia Daniela Aránguiz salió a decir que con Fabio Agostini solo hay una muy cercana amistad.

“El fin de semana vi todos los portales, la prensa, y encuentro heavy que se me involucre sentimentalmente con alguien o que se afirme casi un romance o no se qué, siendo que todas las mujeres podemos tener amigos”, partió diciendo la panelista de farándula.

“No tengo que darle explicaciones a nadie”

Así, Daniela Aránguiz luego profundizó en el tema indicando que “uno, soy una mujer soltera, no tengo que darle explicaciones a nadie, y dos, Fabio es muy amigo mio. Y no tiene nada de malo, chiquillas normalicemos tener amigos, o sea no puede ser que cada vez que me vean bailando con alguien, o tomándome una copa de vino con alguien, ya se me involucre sentimentalmente”.

En ese sentido, luego continuó diciendo que con Fabio “no ha pasado nada”, y que luego de hacer el live coqueto en su casa, se sumó Pamela Díaz a la junta de exparticipantes de “Tierra Brava”.

”Habíamos quedado en un grupo hacer algo juntos, fui a su casa, hicimos un live, al ratito llegó la Pame Díaz y estuvimos con la Pame los tres como hasta la 1 y media de la mañana, muertos de la risa, copuchando, yo no los había visto desde que salieron del reality, entonces me contaron todo lo que había pasado (...) Lo pasé increíble y chiquillos, normalicemos tener amigos”, reiteró Aránguiz.

En tanto, también indicó que espera poder juntarse con otros exparticipantes del programa de telerrealidad y puntualizó que “créanme que si pasara algo sentimentalmente o más allá, les voy a contar. Yo no tengo nada que esconderle a nadie y normalicemos, normalicemos tener amigos, normalicemos un coqueteo loco”, cerró diciendo la panelista.