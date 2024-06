Martín Cárcamo dedicó un emotivo saludo de cumpleaños a su hija Alfonsina: cumplió 20 años

Durante el pasado fin de semana, Martín Cárcamo realizó una ilustrativa publicación en redes sociales para celebrar el cumpleaños de su hija Alfonsina.

PUBLICIDAD

El conductor de “¡Qué dice Chile!” subió diferentes postales junto a su retoña, desde que era pequeña hasta hoy, como forma de conmemorar las 20 vueltas al sol de la joven y manifestarle todo su cariño, a través de su cuenta de Instagram.

“Muy feliz cumpleaños, querida Afonsina”, la saludó el periodista. “Ya son 20 años. Me encanta ser tu Papá. Siempre lo mejor para ti. Mi amor es incondicional”, expresó el rostro de Canal 13, en un cariñoso gesto.

Finalmente, el “rubio natural” le hizo una promesa a Alfionsina: “Seguimos juntos en el camino... te adoro”.

El posteo, que ya suma más de 19 mil Me Gusta, se llenó de comentarios de los fans de Cárcamo, manifestando los mejores deseos para su hija y destacando lo bonita que es la muchacha.

Martín Cárcamo celebró su cumpleaños en vivo durante abril

Cabe señalar que en abril pasado el animador de “¡Qué dice Chile!” recibió la bonita sorpresa de ser celebrado en su cumpleaños número 49 en el propio programa.

La producción del espacio preparó varios presentes para él, algunos con cierta dosis de humor, pero que Martín asumió con mucha simpatía.

PUBLICIDAD

Uno de ellos fue una curiosa torta decorada con varios relojes despertadores encima, en alusión a los constantes atrasos del conductor en las grabaciones del programa.

“En todos los capítulos lo molestamos porque llega atrasado. Por eso esta torta es una forma de darle una señal, a ver si se da cuenta, para que llegue a la hora. Yo creo igual que la impuntualidad es parte de su esencia, si no, no sería Martín”, explicó con cariño, en la ocasión, la popular productora de piso del espacio, Viviana Paulina.

“No sabía que me iban a dar estos regalos, me parecieron geniales cuando los vi. El equipo siempre me agarra para el chuleteo, pero quiero reclamar que se ha instalado de una forma injusta la idea de que yo soy impuntual, cuando el programa siempre sale al aire a la hora que tiene que salir”, señaló bromeando Martín.