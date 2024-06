“Tuve siempre un miedo constante”: surge una nueva denuncia por acoso en contra de Miau Astral

A finales de mayo, el internet explotó después de una denuncia por acoso en contra de la conocida astróloga e influencer, Consuelo Ulloa más conocida como “Miau Astral”. El hombre que fue víctima de estas acciones de Ulloa mostró decenas de correos que recibió que iban del tono amoroso, obsesivo, amenazantes y violentos.

PUBLICIDAD

El músico que realizó esta acusación, presentó un recurso de protección en contra de Consuelo Ulloa, y fue acogido por la Corte de apelaciones. A los pocos días de que se hizo pública esta denuncia, otro hombre salió a dar su testimonio y aseguró haber pasado por una situación similar con Miau Astral.

La Revista Sábado entregó un nuevo testimonio de otra persona que acusó ser víctima de acoso por parte de Ulloa. El modo de conocer a Consuelo fue el mismo, a través de la aplicación de citas de Bumble, el hombre de iniciales F.H relató que tras “una conversación y la misma noche fui para la casa. Después nos vimos al otro día”.

El mismo modus operandi

“Y creo que un día fue para mi casa, porque vivíamos cerca. Un fin de semana le dije que iba a ir a verla, pero fui a ver un partido con unos amigos, me curé y no llegué. Yo ya tenía miedo porque me trataba de ‘mi amor’ y esas cosas, igual a los otros casos, todo muy rápido”, agregó el denunciante.

Él le pidió que bajara la intensidad de la relación, por lo que Consuelo aceptó poner una distancia, pero prontamente comenzó a enviarle mensajes de manera unilateral. Estos pasaban de mensajes románticos a insultos como: “Cuando menos te lo esperes pero tampoco tan tarde, dejarás de tener clientes y plata, nadie querrá cu*** contigo porque estarás gordo, peludo y grasiento”.

Otras frases que le escribió fueron: “Bájate del pony, pide perdón”; “¿Qué otra hue…. te tiene que pasar pa’ que entendai’ que no erís el centro del universo? ¿Que le pase algo a tus hijos?”; “¿Quién chu… es Florencia y por qué tengo que soñar que te la estai cul***?”; “Te he estado sintiendo hace varios días y anoche te volví a soñar. Como por novena vez en un año, apareces energéticamente y no entiendo qué querís”.

F.H aseguró que no bloqueó a Miau Astral por temor a que ella encontrara otras formas de ubicarlo y acosarlo, esto lo dejaba más seguro de que no lo iba a sorprender por otra vía.

PUBLICIDAD

“Vivimos meses con miedo”

Él mencionó que era importante entregar su testimonio porque es una vivencia importante. “Y que no es algo de género. No es porque si hubiera sido una mujer quizá se habría tratado de otra manera el tema, como se ha dicho, sino porque es necesario que se le tome el peso por lo que es. Esto es peor que la serie de Netflix”, contó.

“Una violencia psicológica que es otra hue*. Yo y las otras personas vivimos meses con miedo. Bajo amenazas de funa. Amenazándome con cosas antiguas, como que le fui infiel a mi exseñora en 2017. Cosas que fueron solucionadas. Tuve siempre un miedo constante, como esa sensación de cuando casi te atropellan en la calle, pero permanente. Llegué a recibir 20 mensajes en un día. De hecho, me escribió cuando se supo de la denuncia de Sergio”, continuó.

Con respecto a este mensaje que recibió cuando se hizo pública la denuncia, Consuelo le dijo “gracias por no exponer mi intimidad”. Él agregó que “como que toda esta mierda que me tiró es algo íntimo de ella, que no deberíamos contarlo, ¿me cachai? Que no son ataques, que no es acoso. Pensé que esa iba a ser su defensa en la entrevista con Julio César Rodríguez, como que se habían metido en su intimidad”.