“¿Te borrarás el tatuaje?”: Coté López contestó a sus seguidores qué hará con la marca en su dedo tras confirmar el fin de su matrimonio con Luis Jiménez

Lo aclaró todo. La empresaria e influencer Coté López decidió salir al paso de los rumores y tras varias semanas de enfrentar una compleja situación familiar, confirmó a través de sus historias de Instagram que está separada de Luis “Mago” Jiménez, con quien cumplió casi 20 años de matrimonio, asegurando que esta vez no habrá vuelta atrás.

PUBLICIDAD

Coté López aclaró la situación luego de hacer una dinámica en Instagram donde abrió una caja de preguntas y luego de reconocer que casi todas las dudas apuntaban a la continuidad de su matrimonio con el exfutbolista, contestó que “sí mi gente, estamos separados hace dos semanas y esta vez no habrá vuelta atrás”.

Coté López fue enfática sobre su tatuaje y las fotos con Luis Jiménez

Así, luego de asegurar que ya no habrá retorno con su ahora exmarido, Coté López también contestó otras dudas de sus seguidores, una de ellas apuntando a si se borrará el tatuaje que tiene en uno de sus dedos dedicado justamente a Luis Jiménez.

“No. ¿por qué lo haría? Con tapar un tatuaje no borraré casi 20 años de mi vida”, comenzó contestando la influencer, respuesta que luego fue mucho más tajante ya que aseguró que el Mago Jiménez “será siempre alguien importante, no borraré ni el tatuaje, ni las fotos, ni nada”.

Coté López

En tanto, también reconoció que lleva cerca de 9 meses viviendo una compleja situación, indicando que pese a lo que se ha visto en redes sociales, durante ese tiempo “ha sido difícil mantenerme siempre en pie”.

En esa misma respuesta, Coté López añadió que “ya tengo una meta y no existe meta que no consiga. Está es no solo estar en pie sino que escalar una montaña y llegar a la cima”.

Durante las últimas semanas la influencer se vio envuelta en una compleja crisis familiar, que involucró al hijo mayor de Luis Jiménez, con quien finalmente se reconcilió.