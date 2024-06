Carmen Tuitera encendió las redes sociales al hablar sobre un sector del feminismo en Chile: “Me ha provocado hartas ganas de vomitar”

Carmen Tuitera no tiene pelos en la lengua para dar su opinión sobre diversos temas, eso lo saben bien quienes la siguen en redes sociales y quienes se han enfrentado a ella en las mismas plataformas, y así, fiel a su estilo, reveló su postura sobre un sector del feminismo en el país que hizo arder las redes.

PUBLICIDAD

Todo partió luego de estar invitada al programa “Ropa tendida” de La Metro FM, donde le consultaron por su postura ante el feminismo, instante en el que se lanzó con todo.

“Creo que hoy en Chile hay un sector de nuestro país, voy a decirlo con todas sus letras, la izquierda, que se ha adueñado del feminismo, que nos dice qué hacer, cómo ser, cómo debemos ser para ser buenas feministas, eso me ha provocado hartas ganas de vomitar”, aseguró Carmen Tuitera en el espacio donde además aseguró que la política no está en sus planes.

Explicación en sus redes sociales

Luego de esto, y de que comenzara a generarse un debate en las redes del espacio radial, la empresaria e influencer decidió profundizar en la explicación de su postura en sus cuentas de redes sociales, donde se explayó.

“Hay un grupo muy especial en el feminismo chileno. Muchas fueron necesarias para los grandes cambios de nuestro país. Pero en alguna parte se transformaron en “seres de luz.” Las que deciden quienes son y quienes son feministas”, parte diciendo el mensaje.

Luego sigue indicando que “saben mucho de historia pero de la historia que ellas eligen. Ellas perpertuan la deuda histórica. Que existe con hombres que realmente han sido previligiados pero no avanzan y saben por que no avanzan? Porque como ellas fueron las elegidas. Ellas deciden No existe un solo tipo de feminismo como ellas no s hacen creer. Porque en su mente todas somos incultas y pobrecitas”, añadió.

Finalmente, cierra diciendo que “hay vida más allá del feminismo radical”, mientras aseguró dejar “abierto el muro de los lamentos”, donde recibió todo tipo de comentarios, desde insultos hasta halagos por sus palabras.

Revisa la publicación aquí: