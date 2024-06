“Que lamentable que se preste para esto”: Jaime Coloma realiza feroz crítica a Julio César Rodríguez

El periodista Jaime Coloma -el mismo que en los tiempos de Rojo cuestionó el talento de Monserrat Bustamente, ahora, Mon Laferte- criticó en esta oportunidad a su colega televisivo Julio César Rodríguez, por la entrevista que le realizó a Sebastián Eyzaguirre, quien fue condenado por maltrato psicológica contra su expareja.

“Que lamentable a lo q ha llegado la TV abierta chilena. Que lamentable que Rodríguez se preste para esto”, criticó, aunque la entrevista fue realizada en el nuevo canal de Youtube del animador, Somos Yuly.

Además, agregó “Que lamentable que no se establezca un discurso donde la idea no sea maltratar habitualmente sino que sea NO maltratar. Que brutalmente lamentable esta sociedad y estos medios”, criticó.

Si bien, un usuario lo corrigió señalando que “No sea ignorante, Yuly es un programa de JC Rodríguez que hace en Youtube. No es TV abierta”. Coloma reiteró que ese no era el fondo de su reclamo.

“Y por eso no es mediático ni importa que le de pantalla a un “maltratador no habitual” . Interesante lo que a usted le importa e interesa destacar de mi posteo”, discutió.

Otro cibernauta, defendió la entrevista, señalando que es importante visibilizar ese tipo de conductas, a modo de educación. Pero, a Coloma tampoco le pareció.

“Yo lo vi la entrevista y deja al tipo como es un mentiroso y agresivo. Haciendo todo el rato el papel de víctima. Es un canal de YouTube. Es importante la educación y mostrar a este tipo de personas. El censurar o cancelar no permite corregir estos patrones”, dijo la usuaria.

“La educación no se logra visibilizando ni victimizando a maltratadores, menos dándole tribuna y haciendo un show del tema”, reiteró el periodista, quien días atrás salió a criticar a Carolina de Moras y dijo que animó el Festival de Viña del Mar solo por ser una cara bonita.