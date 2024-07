El cariñoso saludo de cumpleaños de José Miguel Viñuela a su madre: animador comparte registros familiares

En el día del cumpleaños de su madre, José Miguel Viñuela dedicó un sentido homenaje a la mujer que la trajó al mundo, así como también saludarla con mucho cariño, a través de sus redes sociales.

PUBLICIDAD

Mediante una publicación en su cuenta de Instagram, el conductor de “Tal Cual” compartió emotivas postales familiares junto a su progenitora, Paulina Infante, además de su esposa e hijos.

“Feliz cumple a la mejor mamá que me pudo haber tocado en la vida. Valiente, trabajadora, sencilla, honesta, justa, preocupada y, por lejos, la persona más linda y buena que he conocido”, expresó el rostro de TV+.

En este sentido, valoró mucho los valores que le inculcó su madre, así como el esfuerzo por educarlo junto a sus hermanos.

“La mujer que decidió dedicarse por entera a sus hijos, la que muchas veces se postergó por el amor a nosotros. La que me hizo entender y dimensionar el amor más potente del mundo, el de los hijos”, sostuvo.

Asimismo, le agradeció por la tarea muy bien cumplida, desde que el periodista era pequeño.

“Gracias por ser mi mamá, por esas tardes en que estabas agotada después de la pega y te dabas el tiempo para enseñarme física”, manifestó.

PUBLICIDAD

Por último, enfatizó en los méritos de Paulina al agradecer también “por esas trasnochadas, esperando que saliera de las fiestas para que no regresara solo, por inculcarme la honestidad como base para todas las cosas en la vida. Por enseñarme que los momentos simples en familia pueden ser los más lindos en la vida. Feliz cumple a la Paulina Infante”.

La supuesta tensión entre Raquel Argandoña y Viñuela

Cabe señalar que, según especulaciones del mundo de la farándula, Raquel Argandoña se habría enojado con José Miguel Viñuela y le habría pedido a los productores del programa que echaran a su compañero de TV+.

A partir de la información que entregaron los panelistas de “Zona de Estrellas”, “La Quintrala” estaría pidiendo la cabeza del animador tras bromear con una foto íntima filtrada de Félix Ureta.

“Viñuela estaba obsesionado por festinar con aquella foto. Él estaba obsesionado por mostrársela a las maquilladoras, a las estilistas, al equipo del ‘Sígueme’. Esa es la información que me llegó a mí, que estaba obsesionado con reírse y burlarse de la foto de Félix”, comentó Pablo Candia en el espacio de Zona Latina.

Al respecto fue consultado Jordi Castell, compañero de las figuras televisivas en “Tal Cual”. “Yo no contesto rumores, sobre todo si no son ciertos. No entro ahí”, descartando cualquier mala onda entre ambos rostros.