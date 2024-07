“La Perla Negra de la UDI”: El libro que revela la intimidad familiar y política de Cathy Barriga

Lo había prometido para mayo pero finalmente la tinta dio para más y se extendió el plazo de su publicación para los primeros días de julio. “Cathy Barriga, la perla negra de la UDI”, se llama el nuevo libro de la periodista de investigación Laura Landaeta que desmenuza la intimidad familiar y política de la exalcaldesa de Maipú, quien se encuentra con arresto domiciliario tras ser formalizada por fraude al fisco.

Ahora de forma exclusiva, el programa Sígueme reveló algunos pasajes como una forma de adelanto a la investigación realizada por Landaeta, quien también sacó a la luz detalles de la vida de Tonka Tomicic, en el libro Caso Relojes.

Uno de los capítulos, contaron en el espacio de TV+, revela la mala onda que había entre Cathy Barriga y Estela León, madre de su esposo Joquín Lavín León. “El flechazo a Lavín y el rechazo de Estela”, lleva por nombre el pasaje donde relata, entre otras cosas, la molestia que generó fiesta de matrimonio.

“La relación se remonta a 2004, cuando la alicaída chica de televisión conoció a Lavín Jr. durante la campaña a concejala de la madre de este, Estela León. El flechazo de él, me dice off the record un conocido que fue parte de la producción del evento de campaña, fue instantáneo (…) comenzó un coqueteo que no le resultó fácil, debido a la negativa de Estela León y parte de su familia para aceptar a la ‘Robotina’ en su elitista círculo de relaciones sociales”, leyeron.

“Ambición desmedida”

Además, a modo de definir la personalidad de Cathy Barriga, Landaeta describe que “pudo ser el ejemplo de cómo la tenacidad y el temple de una mujer humilde logró torcerle la mano al destino para convertirse, primero, en una estrella del espectáculo, y después en la autoridad municipal de la segunda comuna más grande del país”

Sin embargo, “la suya es más bien una historia de ambición desmedida, egocentrismo desbocado y asociaciones ilícitas para defraudar los fondos públicos”, agregó.