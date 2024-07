“Duele la falta de clase”: Américo se suma a críticas contra Federico Sánchez tras entrevista de tiktokero

“Duele el desatino, la falta de clase y de supuesta experiencia de Federico”. Con esas palabras el cantante Américo se sumó a las críticas contra el conocido conductor de Atlas y City Tour, Federico Sánchez, tras burlarse de un joven tiktokero que le preguntó durante una exposición de autos, cuál era su de los vehículos presentes era su modelo favorito.

“Para ser tan joven, te viste y pusiste la madurez, cordura y tranquilidad que permite ver una entrevista que duele”, continuó el cantante, conmovido con la actitud que tuvo el rostro de TVN con el joven quien, a pesar de la negativa de Sánchez, intentó sacar adelante la grabación, sin perder su entusiasmo.

Producto de ello, Américo lo defendió “a morir”, como dice su canción y lo felicitó por su templanza.

“Repito: lo haces y lo hiciste MUY BIEN”, le escribió en su cuenta de Instagram @seb_miles_

El enojo de Federico Sánchez

“Estamos preguntando a la gente cuál es el mejor auto del evento, estamos acá con…”, “no tengo idea, perdí la memoria, huevón”, responde Sánchez. Cuando finalmente pudo hacer la pregunta, Federico indicó que se había acabado el tiempo.

En un segundo intento, otra toma, le formuló nuevamente la pregunta, pero el rostro televisivo otra vez se hizo de rogar antes que contestar: “soy muy malo para los rankings, no sé hacerlos, o sino me había dedicado a la ingeniería comercial, no tengo respuesta”.

“Tení que hacer otro tipo de preguntas, si usted hace preguntas fomes y pencas las respuestas van a ser fomes. Esta entrevista no va a resultar, lamentablemente. Lleguemos hasta aquí y el resto lo tienen que averiguar la gente, hasta aquí llegamos”, exclama, para luego dejarlo hablando solo.

Mediante las redes sociales, Federico Sánchez fue seriamente criticado. Los usuarios, en cambio, valoraron la actitud del joven, quien nunca abandonó su sonrisa y buena disposición, pese a todo. “El Federico Sánchez siempre ha sido así po’. Nunca fue conocido por ser simpático”, “La arrogancia en persona”, “ooh el huevón desgraciado, no cachaba esta faceta tan antipática”, “Yo no le pediré jamás a un joven que se desenvuelva como un experto, trato de empatizar y de ayudar siempre”, “Se corrige en privado” y “Nunca me cayó bien, qué ser humano más petulante y desagradable”, son sólo algunos de los comentarios al video.