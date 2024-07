Aplausos a granel para Vale Roth tras inundar de sensualidad la web con baile no apto para cardíacos

Tiempo atrás, Vale Roth agasajaba a sus seguidores y seguidoras con sus infartantes rutinas de baile en las redes sociales, extrayendo suspiros a niveles industriales.

Y si bien desde que asumió con todo la maternidad había dejado la práctica un tanto en stand by, esta semana tuvo su regreso triunfal al desplegar toda su sensualidad en la web con sus “pasos prohibidos”.

Mediante una publicación en su cuenta de Instagram, la influencer reescenificó un baile que había probado hace tiempo, en el que deslumbró con un elástico contorneo de su cuerpo en la usanza de Anitta.

Sin remilgos ni pacatería, la Vale se lanzó al piso al imitar algunos pasos que le valieron aplausos a granel de parte de los usuarios y usuarias de la mencionada red social, en un despliegue al ritmo de WAP, de Cardi B.

“Subo con miedo esto .. después de ser mamá me critican si es que bailo así o si respiro de alguna forma que no les guste, jaja”, señaló con humor, pues son conocidas las objeciones a figuras influyentes luego de que se convierten en mamás.

En todo caso, en esta ocasión hubo abundancia de halagos. Es más, sorprendió gratamente su fantástica elasticidad de la que hace gala al realizar el conocido challenge.

“Eso no lo hago ni curá, seca”, “te pasaste, de pura envidia te critican”, “pura envidia con esa flexibilidad que tienes”, “quiero tener esas habilidades” y “el talento no se pierde”, son sólo algunos de los sinceros comentarios que le escribieron sus fans, alucinados con el sensual baile.

La última polémica de Vale Roth

Cabe señalar que, a fines de junio, Vale Roth volvió a generar polémica con sus comentarios en redes sociales, y esta vez reveló importante e inesperada información sobre la higiene de una de sus excompañeras de “Yingo”.

“¿A quién no soportabas en ‘Yingo’?”, fue la pregunta que le hizo el cibernauta. A lo que Valentina no tuvo problema en responder: “Lo único que no soportaba era el camarín asqueroso. Era de 2x2 y el olor que había, Dios mío santo, vomitivo”, reveló mediante un video.

Si bien no quiso revelar los nombres de las personas involucradas, si aseguró que “había algunas chicas o una, quizás, una en particular que el olor... es que ustedes se mueren, olor a pata, ombligo”.