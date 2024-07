“Pensando cómo le explico”: Fiorella Choca lanza dura acusación contra su exmarido Rafael Cavada

A través de sus historias de Instagram, la exesposa del periodista Rafael Cavada le lanzó una dura reprimenda al padre de sus hijos, recalcándole que ella se parte el lomo cuidando a los tres pequeños, mientras él le envía una citación de mediación familiar.

En un largo texto, Fiorella Choca realizó un descargo lleno de frustración e impotencia, junto a una foto donde se ve con cara de buscando alguna explicación a la actitud que tomó su exmarido.

“Pensando cómo le explico al padre de los niños que mientras él está ocupado mandándome una citación para mediación familiar (después de que no se presentó a la que le envié un mes), yo estoy corriendo entre la casa y la clínica, cuidando de nuestros 3 hijos”, escribió.

Su reclamo apunta a que ella estaría haciendo malabares para llevar una vida familiar lo más llevadera posible, pero él interrumpiría la paz con acciones judiciales.

“(Estoy) Conteniendo, dando medicamentos, cocinando, cuidando la rutina de todos. Buscando armonía a pesar de lo que implica una internación, haciendo la lista de la feria, limpiando y un larguísimo etc. que conlleva el cuidar a 3 pequeñitos con amor, respeto y equilibrio”, detalló, en caso de que existiesen dudas sobre

“Más coherencia por favor! Después de 8 noches durmiendo poco y mal, tengo poquísima tolerancia a la boludez”, sentenció.

Fiorella Choca desmiente a Cavada

En mayo el periodista participó en Podemos Hablar donde se refirió al quiebre, en buenos términos, con su exesposa. Pero, ella respondió que no es como lo relató puesto que “una mentira bien contada no la transforma en verdad”.

“Tengo muchas cosas para contar, pero todavía no es el momento. Hoy es tiempo de preservar a mis hijos, acompañarlos y mantenerme fuerte y equilibrada. Sólo yo sé la batalla que estoy dando para conseguir lo que es justo para vivir en paz con mis hijos. Esto es algo que no debería suceder”, explicó la nutricionista, quien reveló los problemas que ha tenido con su ex para conciliar la pensión de alimentos de sus hijos.

“Para hacerlo menos doloroso para los niños hay que preservar a quien está a su cuidado, en este caso la madre, que soy yo y eso es algo que Rafa no está haciendo. Está siendo muy difícil llegar a un acuerdo por la pensión de alimentos y el régimen de visitas”, finalizó.