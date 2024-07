Francisco Kaminski responde a los “santos y santas” que critican a Camila Andrade tras tenso capítulo de Gran Hermano

Camila Andrade no lo está pasando del todo bien en el encierro del reality show de Chilevisión, “Gran Hermano 2″, y así se pudo ver en el capítulo emitido este jueves 18 de julio, donde la joven terminó llorando en el confesionario y siendo animada por la voz en off del programa, luego de una polémica actividad en la que Yuhui la calificó como “hipócrita”.

PUBLICIDAD

En ese sentido, se pudo ver cómo luego de la actividad, Camila Andrade entró compungida al confesionario donde contó entre lágrimas que no se siente bien al ser juzgada por lo ocurrido al inicio de su relación con Francisco Kaminski.

“Espero que me den en el tiempo para demostrar que no soy hipócrita (...) Entiendo que piensen así, pero eso no significa que no me duela o me afecte”, dijo llorando.

La reacción de Kaminski en las redes

Así, luego que se emitiera esa angustiante imagen de Camila Andrade, y después también de que ganara una competencia y terminara saliendo de la placa de nominados para dejar el encierro, Francisco Kaminski se volcó a su cuenta de Instagram para declarar nuevamente todo su amor por la joven y defenderla de quienes la juzgan.

“Eres la mejor, besos pa todos los santos y santas que te critican sin conocerte”, escribió el conductor de radio y televisión en sus historias de la red social, adjuntando una fotografía de Andrade lanzando un beso a la cámara.

Luego, en una publicación realizada en la cuenta de Instagram de Andrade, Kaminski también escribió, recordando que la extraña y reiterando todo su amor.

“Siempre tan alegre y tan fuerte! Te admiro y te amo!! te extraño un montón!”, escribió Kaminski en los comentarios, dejando en claro que su amor sigue fuerte y que apoya con todo a su pareja, pese a las críticas de quienes están dentro y fuera del reality show.