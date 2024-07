Julia revela detalles de su quiebre con Ignacio Lastra: “Cuando me quería ir no me dejaba, me sacaba mi pasaporte”

La reconocida modelo brasileña Julia Fernandes decidió romper el silencio una vez más y contar detalles sobre lo difícil que fue para ella terminar su relación con el exchico reality Ignacio Lastra. Según compartió Canal 13 en el adelanto de “Ganar o Servir”, Julia confesará las fuertes situaciones que vivió al tratar de finalizar su relación.

PUBLICIDAD

En una íntima conversación con las participantes Blue Mary y Faloon Larraguibel, Julia contó que previo al accidente, ella estaba decidida a terminar su relación con el modelo, sin embargo, Lastra se empeñó en hacer todo lo imposible para evitar que la brasileña se fuera de su lado.

“Cuando me quería ir, no me dejaba, me sacaba mis cosas, me sacaba el pasaporte, mi ropa, no me dejaba. Cuando de verdad me decidí ir, pasó lo que pasó”, confesó Julia, en relación al trágico choque que vivió con su expareja.

“Seis años con todas las personas haciéndome m..., pero cómo iba a hablar si él necesitaba cuidados médicos, el amor de las personas, todo el apoyo del mundo, yo no podía hacer más daño”, añadió.

Julia reveló su verdad sobre trágico choque

Cabe recordar que hace apenas algunos días, Fernandes dio a conocer los detalles de cómo ocurrió el choque que protagonizó Ignacio Lastra en Providencia, accidente en que el modelo resultó con el 90% de su cuerpo quemado. En medio de su participación en el podcast “OpenMic”, Julia reveló la intencionalidad detrás del acto de Lastra.

“Yo vi un hombre que, después de tomar la decisión de este choque, estaba dispuesto a salvarme... Me costó mucho entender que él fue el causante”, declaró la modelo.

Julia explicó que tras una escena de celos, el chico reality se subió a un auto, y bajo los efectos del alcohol, este, comenzó a conducir a más de 200 kilómetros por hora y, pasándose tres luces rojas en Providencia.

PUBLICIDAD

“Estábamos a más de 200 por hora, yo vi que la cosa era seria. Fue cuando empecé a implorar por mi vida. Nunca tuve tanto miedo como en ese momento”, relató Julia.

La modelo también reveló que Lastra intentó estrellar el auto del lado donde ella estaba sentada. “Él hace así con el volante (lo gira) para que el auto choque justo al lado donde yo estaba. Pero, al momento, el auto da vuelta”, reveló, dando a entender que Lastra no logró su objetivo.