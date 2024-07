“Es que no lo puedo creer...”: cuñada de Evaluna reacciona a rumores de coqueteo con Camilo

Una polémica familiar se desató hace unas semanas, cuando el cantante Camilo Echeverry le confesó a Stefi Roitman -esposa de Ricky Montaner, el hermano de Evaluna-, que la consideraba muy hermosa, revelación que se dio durante una conversación en el podcast ‘Pensábamos mal’, donde Camilo admitió que había prejuzgado a Stefi debido a su apariencia.

Así, en el programa difundido a través de las redes sociales, Camilo aseguró: “Yo te prejuzgué a ti. Te digo la verdad. Yo te prejuzgué por guapa. Te voy a decir por qué. Yo te conocí a ti de frente. Yo te vi en el evento del lanzamiento del Circo del Sol de Messi en Barcelona. Yo estaba ahí y de repente esta chica muy guapa, y yo no tenía el contexto de nada”.

Luego de esto, las redes sociales explotaron, ya que la declaración del cantante colombiano no fue bien recibida, debido principalemente a que muchos internautas consideraron inapropiado que llamara tantas veces guapa a la esposa de su cuñado, Ricky Montaner.

¿Qué dijo Stefi Roitman de los rumores de coqueteo con Camilo?

Todas las críticas de los internautas se centraron en que sus comentarios podrían resultar incómodos para Evaluna, esposa de Camilo, y que insinuaban una posible atracción a su concuñada, según la información consignada por el sitio web Tvnotas.

“O sea que Evaluna es profunda e interesante, pero no guapa”, “De los creadores de ‘Ángela y Nodal’ llega ‘La esposa de mi cuñado’ con Camilo como figura estelar”, “Ay Camilo mejor cállate”, “Me sentí incómoda solo pensé en Evaluna” ,”Dijo 500 veces guapa… Pesadísimo”, “O sea que aparte de guapa admitió que era profunda, interesante, buena onda y real, le gusta en todos los sentidos”, “Le tiene más ganas, siempre se la quiso comer”, fueron algunas de las reacciones de los internautas.

Ante la ola de críticas y comentarios, Stefi Roitman decidió hablar sobre la situación en el programa argentino Socios del espectáculo.

“Me escribieron sobre eso y yo no tenía idea de lo que me hablaban y es que no lo puedo creer. La verdad es que no nos enteramos. No solo no lo hablamos. Entiendo el juego y el morbo. De hecho me reí. Pienso: ¿qué pensará la gente que se cree esos cuentos?”, comentó Stefi.

“Nosotros nos amamos. Tenemos una relación espectacular, pero cuando veo que interpretan todo, me da mucha risa, pero cero, cero”, concluyó.