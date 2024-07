Vale Roth riega la plantita del amor con su marido y se escapan a la playa en una fecha especial

Bonitas y románticas postales compartió Vale Roth con su marido, Miguel de la Fuente, durante una cita que se dieron este martes, en una fecha especial.

Hace unos días la influencer sinceró que se encuentra en un difícil momento con su pareja, por lo cual han recurrido a terapia ambos, para pulir las diferencias.

Pero eso no quita que la exchica “Yingo” haya decidido, junto a Miguel, regar la plantita del amor, pues el cariño está a la base, así como la hija en común, la pequeña Antonia. Entonces, Vale publicó registros de esta “escapadita” de la rutina en su cuenta de Instagram.

“Hoy se cumplen dos años desde la primera salida con Miguel, así que nos arrancamos a la playita”, escribió Roth en la publicación. “Te amo”, expresó, en un tierno registro.

Las fotografías y videos generaron una avalancha de comentarios de parte de los fans de la exintegrante de “Calle 7″. “Qué lindos”, “Me alegra que salgan solitos. El amor se riega y cuida día a día”, “esas salidas son muy buenas , hay que cultivar el amor”, “Son una linda pareja”, son sólo algunos de los mensajes.

Los problemas de pareja de Vale Roth

Cabe señalar que hace unos días la influencer Valentina Roth reveló a sus seguidores que se encuentra en terapia familiar con su marido Miguel de la Fuente, como una forma de corregir ciertas actitudes de ambos, que podrían entorpecer la relación tras convertirse en padres de la pequeña Antonia.

Si bien, aclaró que su marido es el hombre perfecto y lo ama con todo su corazón, son reacciones involuntarias de ambas partes que es mejor corregir a tiempo, antes de que sea demasiado tarde.

“Es lo más inteligente (tomar terapia). Lo que no sería inteligente es quedarse de brazos cruzados frente a una situación que no esté bien, que se cacha que no está bien, y yo no estoy bien y el ambiente no está bien... Entonces, en vez de preocuparse, hay que ocuparse”, comentó a modo de consejo.