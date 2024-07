“Inaceptable que la dictadura nuevamente desconozca la voluntad popular”: Andrónico Luksic alza la voz tras triunfo de Maduro en Venezuela

Durante la madrugada de este lunes, el Consejo Nacional Electoral anunció que Nicolás Maduro ganó las elecciones de Venezuela y extenderá su mandato hasta el 2031.

Según el primer boletín de las elecciones presidenciales que entregó CNE con el 80% de los votos escrutados, el actual mandatario obtuvo 51,2%, mientras que el candidato opositor Edmundo González un 44,2%.

Pese a que se dieron los resultados con solamente un porcentaje, el presidente de la CNE, Elvis Amoroso, declaró a Maduro “presidente de Venezuela”.

En este contexto, es donde distintas autoridades de América salieron a pedir transparencia en las elecciones y respeto para la voluntad del pueblo venezolano, entre ellos Kamala Harris, la vicepresidenta de Estados Unidos y la virtual candidata presidencial del Partido Demócrata.

También el Presidente Gabriel Boric habló sobre la situación, asegurando que junto a “la comunidad internacional y sobre todo el pueblo venezolano, exigimos total transparencia de las actas y el proceso, y que veedores internacionales no comprometidos con el gobierno den cuenta de la veracidad de los resultados. Desde Chile no reconoceremos ningún resultado que no sea verificable”.

El descargo de Luksic

En esa línea, es donde Andrónico Luksic se quiso sumar a las palabras de los representantes del mundo político y empresarial han cuestionado los resultados.

El presidente de Quiñenco, empresa matriz del Grupo Luksic que controla compañías como Canal 13 y Banco de Chile, aseguró que no quedó conforme con la elección de este nuevo proceso político que se llevó a cabo en Venezuela y aseguró que hubo fraude.

“Inaceptable que la dictadura venezolana nuevamente desconozca la voluntad popular e intente prorrogar con fraude un régimen que ha condenado a sus habitantes a la miseria, la violencia y la diáspora”, escribió Luksic mediante una publicación en su cuenta personal de X, haciendo alusión a la migración que están obligados a realizar los ciudadanos por una mejor calidad de vida.

“¡La comunidad internacional no puede permitir este descarado engaño! Fuerza Venezuela”, finalizó el empresario en su red social.