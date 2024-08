“Aún no lo creo”: Negro Piñera canta en emotivo video a seis meses de la muerte del expresidente Sebastián Piñera

“Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo, para darte un abrazo y nunca soltarte”, dice la letra de la emotiva canción que interpreta Miguel “Negro” Piñera en el video que publicó este martes 6 de agosto en su cuenta de Instagram, cuando se cumplen seis meses de la muerte de su hermano, el expresidente Sebastián Piñera.

En el registro, el empresario hace una recopilación de varios momentos íntimos con el exmandatario, donde aparece su familia compartiendo en distintas ocasiones, además de varias imágenes donde aparece él mismo cantando la emotiva canción que dedica a su hermano.

“Aún no lo creo”

En tanto, en el texto de la publicación -que a pocas horas de haberla subido ya tiene más de seis mil “me gusta-, el Negro Piñera escribió escuetamente que “este martes 6 de agosto 6 meses que se fue mi hermano aún no lo creo”.

El expresidente Sebastián Piñera murió el pasado 6 de febrero producto de una asfixia por sumersión, luego que el helicóptero que pilotaba cayera al Lago Ranco, en la región de Los Ríos, lugar donde pasaba sus vacaciones junto a su familia.

Hermana de Sebastián Piñera relató cómo fue el accidente

En tanto, hace pocos días, la hermana de Sebastián Piñera, Magdalena, contó cómo fue el accidente del helicóptero en el que ella también viajaba ese 6 de febrero.

En ese sentido, Magdalena Piñera contó que antes de despegar, el exmandatario les dio una pequeña charla de seguridad. “Nos dijo que en caso de cualquier cosa, había que abrir la puerta antes de que el helicóptero cayera al agua”, relata Magdalena. Sin embargo, nada pudo prepararlos para lo que sucedió a continuación. Apenas despegados, el ex Presidente exclamó: “¡¿Qué pasó?!”, y en cuestión de segundos, el helicóptero se precipitó al agua.

Magdalena Piñera también describió con detalle los momentos críticos dentro del helicóptero. “En un segundo el agua estaba hasta las rodillas, al otro llegaba hasta la cintura, y después me tapó y se oscureció todo. No me acuerdo en qué momento me saqué el cinturón de seguridad, solo que traté de abrir la puerta, pero no pude (...) Gracias a Dios ahí paré. Estiré la mano hacia mi compañero de asiento, que era Bautista, empujé el agua y vi que no estaba. Entonces dije: ‘La puerta está ahí’”.

“Fui la última en salir (…) Miré para un lado y vi a Bautista, miré para el otro y vi a Ignacio, pero no vi a Sebastián. Lo empecé a buscar dando vueltas en el agua, pero no había nadie más, no estaba. Ese fue el minuto en que me di cuenta de que se había muerto”, relató la hermana del expresidente Piñera.