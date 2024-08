“Yo no soy ejemplo”: Naya Fácil pide a los padres que hijos no la sigan ni vean su contenido

Luego de que la joven influencer chilena Naya Fácil preocupara a sus fanáticos por publicar un video a modo de despedida, ahora fue tajante con una recomendación para los padres: que sus hijos no la siguieran ni consumieran el contenido de la creadora.

“ Perdón si hay niños que me siguen, porque mi contenido nunca ha sido para niños. Yo no soy Naya Fácil porque soy una ‘blanca palomita‘ . Si hay papás acá y saben que sus hijos me siguen, de verdad que yo no soy ejemplo. No deberían permitirle que me sigan ni nada, que no sepan de mi existencia”, fueron las primeras palabras de Naya en el clip.

En la madrugada de este miércoles, la influencer masificó un video en sus redes sociales en el que se le notaba en un estado somnoliento mientras consumía una cantidad importante de pastillas. Además de agradecerle a su comunidad, se despidió de su hermana: “Hermana, te quiero mucho, todo lo que hice, lo que hice por ti, pero no soy suficiente para nadie”.

Ahora fue el turno de entregarle un aviso a los padres de los menores que siguen a la influencer: “Traten que sus hijos ni me vean porque mi contenido en redes sociales siempre ha sido pura mier... y ahora está suave. Hace años yo subía cosas muy potentes, pero traten de que no me sigan”.

“Yo no soy alguien que admiren que quizás ellos quieran ver, yo soy una weo... cualquiera que está más pitiáh’ que la mier... He llegado ha pensar ‘¿Cómo mier... puedo llegar a estar tan loca?‘ , pero eso, traten de que no me sigan”, cerró la joven.

Los comentarios por parte de los cibernautas –de diversa naturaleza– no se demoraron en aparecer: “Dejen de hacer famosa a gente así”, “Algo cuerdo que dice”, “La dejé de seguir. Me cansó”, “¿Y cuál es la mentira? Tiene razón, no deberían seguirla niños. De hecho, los niños no deberían tener ni RRSS”.